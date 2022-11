Lolita Ayala rompe el silencio sobre infidelidad de su ex pareja con Talina

La periodista Lolita Ayala, quién se hizo aún más famosa porque se le atoró una deliciosa flema en medio de un programa en vivo, acudió a una entrevista realizada por Mara Patricia Castañeda, en donde abrió su corazón y contó casi todas sus historias de amor, dejando al descubierto algunos pasajes polémicos.

Y es que como está muy de moda, los canales de entrevistas en YouTube, Castañeda abrió su propio espacio y aprovechó para invitar a Lolita, a quien cuestionó sobre su vida privada, pero más específicamente sobre la supuesta infidelidad que vivió al lado de Jorge Berry.

Además, Ayala conversó sobre su ya famosa flema, situación que le permitió obtener mayor fama, contratos para comerciales y hasta comercializar playeras con su propio rostro, entre muchos otros beneficios que llegaron a su vida a raíz de tan bochornoso momento.

Habla sobre presunta infidelidad

Lolita habla sobre la infidelidad de su pareja

Recordemos que, Ayala, de 71 años de edad, se casó en tres ocasiones, la primera con el también periodista Berry, con quien estuvo casada de 1976 a 1977, posteriormente contrajo nupcias con Luis Sosa en 1977 y se divorció en 1988, hasta que finalmente se casó con Aníbal Silva Con quien disfrutó de 1989 al 2000.

Y es que la historia de amor con este último, duró apenas 10 meses, pero dio mucho de qué hablar, ya que surgió la versión de que había engañado a la presentadora con la dama del “buen decir”, Talina Fernández.

Pero sobre esto, respondió que “Yo no la caché. El Jorge Berry, bueno, me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba. Ahí él sufrió”.

Te puede interesar: Talina Fernández revela cómo es su relación con su actual novio José Manuel

Fuertes declaraciones

Ayala acude a entrevista con Mara Patricia Castañeda

Resulta, que Lolita se casó con el periodista sin sentirse enamorada de él, por lo que primero decidió no casarse, no obstante llegar a un acuerdo, en el que si en un año, ella no lograba enamorarse del comunicador, terminarían su compromiso.

De acuerdo a los detalles, Ayala confesó que el amorío con Talina, no influyó en la decisión, ya que, la verdadera razón por la que se separaron, fue por falta de amor, por lo que actualmente ni considera que su relación con Berry fuera un verdadero matrimonio, debido al poco tiempo que pasaron juntos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram