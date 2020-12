Lolita Ayala recrea su video viral en Televisa y causa furor en redes sociales

Han pasado varios años desde que Lolita Ayala protagonizara uno de los momentos más icónicos de la televisión mexicana, esto durante la emisión de su noticiero en Televisa.

Resulta que mientras daba una noticia sobre Phil Barrera, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en 2014, Lolita Ayala vio interrumpida su participación a causa de una flema, misma que le hizo tener la voz grave por algunos segundos.

Este incidente causó mucha gracia entre el público televidente e increíblemente dicho clip ha logrado llegar a nuevas generaciones, quienes no dudan en volver viral cualquier meme relacionado a la flema de la ex conductora de noticias que recientemente apareció en TV Azteca, y este 2020 no fue la excepción.

Lolita Ayala se burla de ella en Twitter

A través de sus redes sociales, Lolita Ayala recreó su video viral para un comercial que hizo para una famosa marca de pastillas refrescantes y en el que también anunciaba que las tan pedidas playeras de Phil Barrera ya se encontraban a la venta en su página web junto a su demás mercancía.

Buenos días! Hoy les comparto la noticia que tod@s estaban esperando para aliviar este 2020. #PhilBarrera esta ya aquí . Esta vez gracias @Hallsmx le dijimos ��♀️#NotTodayPhilBarrera #lolitaayalashop #lolitaayala pic.twitter.com/wJxml5Mlna — Lolita Ayala (@LolitaAyalaN) December 19, 2020

"¡Buenos días! Hoy les comparto la noticia que tod@s estaban esperando para aliviar este 2020. Phil Barrera esta ya aquí", escribió Lolita Ayala junto al video que compartió en su cuenta de Twitter, en el cual muestra como las pastillas refrescantes la salvan de su flema para que pueda dar su noticia sin ningún contratiempo.

Te recomendamos leer: Televisa no logra recuperar a Lolita Ayala ¡Entérate porqué!

Cibernautas aplaudieron el video de Lolita Ayala, el cual ya se volvió viral en redes sociales.

El tweet de Lolita Ayala ya supera los 24 mil likes en tan solo 24 horas y en la sección de comentarios es posible leer mensajes de los cibernautas, quienes le aplauden el hecho de que tome con buen humor la penosa situación que vivió hace unos años en Televisa.

¿Qué te pareció el nuevo video de Lolita Ayala? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021 Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram