Lolita Ayala reaparece con oxígeno y bastón

Maxine Woodside compartió que tuvo un encuentro con la periodista.

Lolita Ayala de nuevo preocupó a sus seguidores luego que la conductora Maxine Woodside revelara que tuvo un encuentro con la periodista y ex presentadora de Televisa, a quien dijo vio “malita” y usando un tanque de oxígeno.

Fue durante su programa de radio ‘Todo para la mujer’ de Telefórmula, donde la conductora brindó detalles del estado de salud de Ayala, esto tras un encuentro que sostuvo con la comunicadora en el estudio de Mariana Yazbek, fotógrafa y exnovia de Luis Miguel.

La periodista se ha mantenido lejos del mundo del espectáculo, sin embargo, en marzo pasado la conductora debutó en el mundo de los NFT con una colección de tokens no fungibles con causa en alianza con Magüis Sosa, cofundadora de su tienda en línea.

Lolita Ayala aparece con oxígeno y bastón

La periodista fue captada en la CDMX.

De acuerdo a lo revelado por Woodside, recientemente se encontró a la comunicadora en una sesión fotográfica. Sin embargo, indicó que le llamó la atención que la vio conectada a un tanque de oxígeno portátil, así como a un bastón.

“Yo ya me iba y llegó Lolita Ayala, que me dio mucho gusto saludarla porque hace mucho que no la veía. Ya está mejor, pero anda con su bastón y trae oxígeno, porque dice que en la Ciudad de México no puede respirar bien”, indicó la presentadora en su programa ‘Todo para la mujer’.

La periodista de espectáculos comentó que aunque la vio “malita”, Ayala lucía “guapísima” y elegante como siempre. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la salud de la ex conductora de Televisa se vio comprometida en meses debido a que sufrió una caída que le trajo una larga recuperación y que le dejó una fractura en la articulación del fémur con la cadera.

¿Cuántos años tiene Lolita Ayala?

La conductora tiene 70 años de edad.

Dolores Ayala Nieto, es una de las periodistas y presentadoras más reconocidas de la televisión mexicana. Sus inicios en la televisión fueron en el Teleperiódico de Notimex. Actualmente, a sus 70 años de edad, Lolita Ayala se dedica a la venta de productos tras lanzar su tienda en línea.

