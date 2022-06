Lolita Ayala es violentada por su hijo enfermo de ira

La actriz se encuentra muy preocupada por los crecientes problemas de salud que enfrente.

Lolita Ayala se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se revelara que está siendo violentada por su hijo Anibal, quien lamentablemente padece de problemas de ira y de conducta. Asimismo, se dio a conocer que ella está sufriendo de pérdida de memoria a corto plazo, lo cual la tiene bastante preocupada.

Una persona cercana a la periodista reveló en entrevista exclusiva a la revista TVNotas que Anibal de 42 años está atravesando una situación de salud muy difícil al ser tratado por trastornos psicológicos y de comportamiento, lo cual tiene mortificada a su famosa madre.

“Aníbal es muy desapegado de su familia, ha tenido problemas de conducta y de ira muy fuertes, no sabe controlar sus emociones… Lo han atendido con especialistas y ha estado internado para llevar algún tratamiento adecuado, pero nada funciona”, se lee en la entrevista publicada este martes 14 de junio.

La periodista sufre con los problemas de ira y conducta que sufre su hijo.

Sin embargo, el detalle que preocupa es que estos problemas han provocado agresiones en contra de Lolita Ayala: “Su hijo ha llegado a violentarla, no sabemos si de manera psicológica o física, porque a ella le da pena hablar del tema… No lo hace con intención de lastimarla, simplemente no puede controlar su ansiedad y lo hace de manera involuntaria”.

Además de los altercados violentos, Anibal suele irse de la casa y no avisar a nadie, lo cual preocupa demasiado a su madre. Pese a ello, la periodista ha dicho que seguirá pendiente de él y que “no dejará de preocuparse por lo que pueda pasar con él”, postura que le ha traido problemas con sus demás familiares.

Sufre de pérdida de memoria

Pese a que ha buscado la manera de seguir vigente dentro del gusto del público, ella teme que la perdida de memoria a corto plazo le afecte.

Por otro lado, la persona entrevistada reveló que Lolita Ayala está preocupada por la pérdida de memoria a corto plazo que padece y que con la edad ha ido empeorando: “Olvida pláticas, cosas que iba a hacer o lo que hizo hace cinco minutos… Se siente mal al respecto, porque los doctores le dicen que es inevitable”.

Dicha situación la ha entristecido debido a que ella se considera una mujer activa y para prueba de ello tenemos el hecho de que debutó en el mundo digital de los NFT: “Ella siempre fue una mujer muy activa y quiere seguir activa, dice que es muy triste llegar a la tercera edad y ya no sentirse tan útil”.

Ahora, ella mantiene ocupada su mente y así retardar los estragos de la pérdida de memoria. No obstante, anhela regresar a la televisión: “Le da tristeza que no hay trabajo en televisión para ella, quiere sentirse productiva… Le gustaría que alguna televisora la llamara para trabajar, se quiere sentir útil a sus 70 años, y le sigue echando ganas”.

¿Qué ha sido de la vida de Lolita Ayala?

Televisa la despidió en 2016 tras 30 años de exitosa trayectoria.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Lolita Ayala mantiene un bajo perfil desde que fue despedida de Televisa en 2016. No obstante, ella ha logrado seguir dentro del gusto de la gente gracias a la tienda en línea que inauguró en noviembre del 2020.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales