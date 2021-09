Lolita Ayala aclara su estado de salud

Lolita Ayala no solo es una de las periodistas con más trayectoria y más recordadas de nuestro país, sino que en los últimos años se ha convertido en toda una figura de las redes sociales.

La ex conductora de noticieros televisa se ha fotografiado con ropa moderna, y ha realizado publicaciones luciendo extremadamente bien para su edad, lo que ha enamorado a todos sus seguidores.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer recientemente que la famosa estaba presuntamente muy mal de salud, y que ya usa tanque de oxigeno, pero fue ahora la propia conductora quien dio explicaciones.

Lolita Ayala rompe el silencio sobre su estado de salud

Lolita Ayala habló de su estado de salud

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la conductora dio una actualización de su salud, en la que asegura estar estable, aunque sí tiene ciertas complicaciones, pero prefirió dar la cara para no alarmar a sus fans.

“Agradezco mucho a tod@s ustedes su preocupación, pues recientes publicaciones sobre mi salud. Como lo he externado en varias entrevistas, hace unos meses tuve una caída y me fracture la articulación del fémur con la cadera y continúo en rehabilitación”; inició la periodista.

Posteriormente habló de las secuelas del accidente en un helicóptero, pero no desmintió que use o no un tanque de oxígeno como se plantea en los rumores.

“Hay Lolita para rato”

La conductora aseguró que se mantiene trabajando

La presentadora dijo que, pese a todo lo que le ha pasado sigue activa, y sobre todo con ganas de salir adelante, por lo que agradeció las palabras de sus seguidores, que se han preocupado por ella.

“Ha sido más tardada mi recuperación porque recuerden que hace cinco años viví el accidente de un helicóptero , aún así sigo activa y con muchas ganas de seguir trabajando”.

Por lo pronto, la mexicana sigue activa, y en Twitter vemos a Lolita Ayala estar muy presente incluso compartiendo imágenes con un espectacular bikini.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.