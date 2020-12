Lolita Ayala TRAICIONA a Televisa ¡Esto hizo en Tv Azteca!

Lolita Ayala es una talentosa y querida conductora de noticias que estuvo durante 45 años en Televisa y 30 años al frente de su noticiero Las Noticias con Lolita y recientemente sorprendió con una aparente traición a la televisora de San Ángel.

Hay que recordar que la periodista sorprendió al anunciar entre lágrimas en 2016, que su icónico noticiero salía del aire y aunque se dijo que se fue en buenos términos con la empresa, la conductora no volvió a aparecer en televisión durante estos años y se dedicó a la filantropía.

Por muchos sitios se rumoró que la conductora de 69 años cayó en depresión, esto luego de ser dejada a la deriva, pues tendría que subsistir con sus ahorros, aunque esto nunca fue confirmado.

La reaparición de Lolita Ayala en Tv Azteca

Recientemente la periodista reaparece tras ser noticia este fin de semana por vender camisetas con su imagen, pues se ha dicho que el objetivo de este negocio durante la pandemia es que un porcentaje de lo recaudado se destinará a ayudar a personas de escasos recursos a través de la Fundación Solo por Ayudar, creada por ella en 1985.

Siempre se ha resaltado que la talentosa conductora de Televisa quiso estudiar medicina pero sin desearlo, acudió a un casting de conductores, consiguiendo una oportunidad laboral de 6 meses que se convirtió en 46 años.

Yo pensaba estudiar medicina. Tuve que revalidar mis resultados de Estados Unidos y una amiga me dice que la acompañe a lo que era Canal 8 porque buscaban a una chica para un programa dominical. La acompañé en San Ángel en el '71, me hacen pruebas a mí también y finalmente acabó el casting y el lunes me llaman de Notimex. Me informan que me escogieron a mí y que fuera a hablar con el director porque esa noche saldría al aire.

Cabe destacar que entre otras cosas, Lolita Ayala contó que así fue su llegada a la televisión, accidental: Esos seis meses se convirtieron en 45 años.

