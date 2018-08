Lola Cortés lloró en plena transmisión al confesar abuso sexual

En plena transmisión Lola Cortés dejó de lado su dureza y demostró el sentimentalismo al ser conmovida por la actuación de Rosie Rivera, en quién pudo reflejar el dolor de cuando era una niña pues recordó el abuso sexual que sufrió.

��@lolacortesreal le pregunta a @SoyRosieRivera ¿Has podido perdonar? La respuesta conmovió tanto a nuestra juez que abrió su corazón en esta gala de confesiones. #MiraQuiénBaila está a un clic: https://t.co/WeyhDxP2cU�� pic.twitter.com/7BCRGxHnXX — Mira Quién Baila MX (@MQuienBailaMX) 27 de agosto de 2018

De acuerdo a lo que Javier Poza dijo que de ahora en adelante habrá un plus durante los shows de baile, pues se buscará que durante el show, los integrantes abran su corazón con el público y cuenten sus experiencias más dolorosas. Por otra parte, la primera en hacer alusión a esto, la hermana de Jenni Rivera informó con mucha alegría que ya ha perdonado a su agresor, Lolita Cortés se sintió conmovida y no pudo contener las lágrimas. Informó que ella pasó por una situación bastante similar, pero que a diferencia de Rosie, ella no lo ha perdonado.

“Duré 18 años odiando con fuerza a un hombre todos los días, pero un día decidí perdonarlo”...

“Yo me he perdonado muchas cosas. Hubo cosas que no estuvieron en mis manos. Rosie, realmente has podido perdonar el daño tan fuerte que te cambió la vida ¿Cómo le hiciste?”, preguntó Lola Cortés con lágrimas en los ojos.

“No porque estamos aquí somos perfectos, todos hemos pasado momentos y cada uno de nosotros tenemos nuestros secretos, pero yo no he podido perdonar”, profundizó Lolita Cortés.

“No te preocupes, yo te voy a ayudar, permiteme caminar a tu lado y juntas vamos a salir adelante y vamos a dar conferencias”, dijo Rosie.

“Mis respetos para la gente que le ocurre a gente inocente, la vida es muy injusta. Eso es digno de admiración, el que salgan adelante”, concluyó.

Sellaron el trago amargo con un cálido abrazo, por otra parte; Joaquin Cortés, el otro miembro del jurado aplaudió la fortaleza y sinceridad con la que contaron sus experiencias.

Lo que no pudo faltar fueron los memes en Twitter mismos que comenzaron a jugar con la línea temática del programa de Mira Quién Baila.

Ups! Este programa ya cambio de nombre acaso!?!!? Que no es duelo de bailes o para contar tus historias personales y de superación!?!? �� �� �� ��. Hasta hoy no hay baile real y menos géneros de música reales. ������������������������ — Eleem (@Eleem28) 27 de agosto de 2018