Lola Cortés discute a gritos con Vanessa Arias en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Una vez más Lola Cortés arremetió con una concursante de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' y de manera contudente le pidió que abandonde la competencia.

Vanessa Arias fue la víctima en esta ocasión de la 'Juez de hierro' y misma que poco pudo hacer ante los duros comentarios de la leyenda del teatro musical.

Y es que no es la primera ocasión que esto sucede, pues la conductora de hoy humilló a la actriz hasta hacerla llorar, cuestión que el público señaló en redes sociales.

Vanessa Arias intentó defenderse de las duras críticas que Lolita Cortés le hizo por presentar una lesión, argumentando que solamente estaba fingiendo y que es demasiado frágil como un zancudo.

"Que me insulte en el baile no hay ningún problema, pero que me insulte por fuera, que me diga zancudo, loca contracturada, eso sí, no”.