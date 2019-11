Loki nueva serie de 'Disney Plus' dará a conocer pistas sobre Doctor Strange 2

Loki es la serie exclusiva para la plataforma de Disney Plus, por lo que su llegada en primavera del 2021 estaría marcando el inicio de la tan esperada película de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, ya que en la serie donde veremos a Tom Hiddleston, llegarían nuevas sorpresas que ayuden a entender más esta nueva película.

De igual forma se reveló que la serie de WandaVision estará igualmente vinculada con la segunda película del Doctor Strange, ya que la Bruja Escarlata tomará un rol importante junto al hechicero supremo y antiguo guardián del ‘Ojo de Agamotto’, pero no por ello debes estar obligado a ver la serie de Loki, sino que será una forma de ayudar a entender lo que veremos en esta nueva película.

Tal parece que esta es la nueva fórmula por la que Disney está apostando, ya que en lugar de dedicarse al mundo cinematográfico, le están dirigiendo su atención a las series de Marvel, que anteriormente no estaban incluidas en el UCM, toda una revelación por parte de la esperada plataforma de streaming de su compañía.

Sobre lo anterior, estas series estarán vinculadas ampliamente al universo de Endgame, pero puede que sea un tiempo antes de lo ocurrido o después de los acontecimientos tras finalmente vencer a Thanos, así lo afirmó el presidente de Marvel Studios “Kevin Feige”, estando seguro que esta es la solución para contar más a fondo la historia de cada personaje.

Estas son algunas de las series que conectan con la esperada fase 4 del UCM, siendo “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Hawkeye” (la cual aún está en polémicas por el actor Jeremy Renner), “WandaVision” y “What If?”, dando por inicio esta etapa dentro de la pantalla chica.

Mientras tanto la película de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” llegará en cines para el 7 de mayo del 2021, por otra parte Disney Plus estrenará en los Estados Unidos este 12 de noviembre, así que más sorpresas están por revelarse.

