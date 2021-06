Loki: Tom Hiddleston celebra que su personaje es bisexual

Marvel presentó a su primer personaje bisexual, se trata nada más ni nada menos que de Loki, el antihéroe carismático, egocéntrico y con una astucia inigualble para engañar a sus adversarios. La orientación sexual del personaje fue aplaudido por los fans pero especialmente por el actor Tom Hiddleston, quien da vida al hermano adoptivo de Thor en la serie.

Tras la trasmisión del tercer capítulo el actor detalló para SensaCine: “Siempre he sido consciente de ese aspecto del personaje, de su historia, tanto en los cómics de Marvel como en la mitología nórdica... Siempre ha sido un personaje que no se puede categorizar. Así que estoy muy contento de que hayamos abordado eso en la serie”.

Recordemos que Marvel ya había anunciado anteriormente que antihéroe era un personaje de género fluido, pero en el tercer episodio de la serie de Marvel en Disney Plus, el antihéroe ha hablado en primera persona de su orientación sexual.

Loki, personaje bisexual de Marvel

Marvel presentó a su primer personaje bisexual

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, la confesión de su orientación sexual se produce durante la conversación del antihéroe con Sylvie, la misteriosa villana interpretada por Sophia Di Martino.

En una conversación más profunda, el personaje interpretado por Tom Hiddleston, posicionado como el mejor de todos los tiempos, le pregunta a Sylie si tiene paraje, a lo que ella responde que está saliendo con un cartero, pero cuando ella le pregunta a él por sus “líos y romances”, el antihéroe confiesa que entre sus romances también ha estado con algunos príncipes.

Serie de Loki en Disney Plus

Recientemente llegó a Disney Plus la serie producida por Marvel "Loki", la cual consta de seis episodios en total, el primero llegó a la plataforma de streaming el pasado 9 de junio, y cada miércoles hasta el 14 de julio se lanzará un nuevo capítulo.

La serie está protagonizada por Hiddleston como el Dios de las travesuras favorito de todos junto con una gran cantidad de otros personajes de cómics de Marvel.

Después de robar el Tesseract durante Avengers: Endgame, una misteriosa organización burocrática conocida como Time Variance Authority captura una versión alternativa de este personaje.

La serie Loki de Tom Hiddleston esencialmente confirmó que realmente no importaban. Pero, parece que arreglar los agujeros de la trama no fue lo único que hizo bien el nuevo programa de Disney Plus, pues se ha posicionado como uno de los favoritos, especialmente tras confirmarse que el personaje es bisexual.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.