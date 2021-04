Loki: La serie de Disney Plus estrena su misterioso tráiler oficial

Marvel Studios ha iniciado su serie de MCU en Disney + de manera contundente. El siguiente paso del Universo Cinematrográfico de Marvel en televisión es "Loki" , una serie de aventuras que salta en el tiempo y que lleva al villano epónimo de "Thor" de Tom Hiddleston al centro de atención para su primera historia independiente.

"Loki" es la tercera serie que sigue a la animada serie de "WandaVision" y la gran aclamación de "The Falcon and the Winter Soldier", que ahora transmite nuevos episodios semanalmente en la plataforma de streaming.

Hiddleston ha interpretado a Loki en todo el MCU, comenzando con "Thor" y sirviendo como el principal antagonista de "The Avengers" de Joss Whedon.

Loki es un recordado villano de Marvel que podría dar más detalles de la nueva fase del MCU/Foto: Revista Marvin

El personaje fue asesinado en "Avengers: Infinity War", pero la trama del viaje en el tiempo de "Avengers: Endgame" abre la puerta para que Loki regrese.

¿De qué tratará la serie "Loki"?

La sinopsis oficial de "Loki" de Disney+ dice: "Mira a Loki, el imperioso Dios de la travesura, quien, después de escapar con el Tesseract, es un pez fuera del agua cuando aterriza en un mundo de problemas con la burocrática TVA (Time Variance Autoridad)".

La sinopsis continúa: “Loki” de Marvel Studios presenta al Dios de la travesura y el engaño mientras sale de la sombra de su hermano en una nueva serie que tiene lugar después de los eventos de 'Avengers: Endgame'".

"Tom Hiddleston regresa como el personaje principal, junto con Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant". Kate Herron dirige "Loki" y Michael Waldron es el escritor principal.

"Lo he interpretado durante diez años", Hiddleston le dijo anteriormente a MTV sobre la obtención de su propia serie de MCU.

“Conozco a este personaje ahora. Siento que la audiencia lo conoce. Y jugar con él, y jugar con él con sinceridad, pero presentarle nuevos desafíos que luego tendría que cambiarlo de diferentes maneras es el aspecto más emocionante de todo", declaró el actor.

"Tienes sus dones muy específicos", continuó. “Su inteligencia, su traición, su picardía, su magia. Y luego verlo enfrentarse a oponentes más formidables, como nunca ha visto o conocido... Desearía poder decirles lo que sucede, pero no puedo".

"Loki" comienza su transmisión en Disney Plus a partir del 11 de junio, justo antes de que el MCU regrese a la pantalla grande con la apertura de "Black Widow" el 9 de julio. ¿Verás esta nueva serie? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.