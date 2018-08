Locutor de radio Toño Esquinca agrede a famoso youtuber (VIDEO)

Uno de los youtuber más importantes de México, generó un conflicto entre un locutor de radio y él; Mafian TV compartió a través de su canal, un video en donde grabó el encuentro que tuvo con Toño Esquinca, quien hace un par de meses acaparó los reflectores por faltarle al respeto al aire a uno de los cuatro candidatos a la presidencia de México.

En el video se puede apreciar cómo la seguridad de locutor de radio saca a la fuerza al joven, quien parece haber incomodado a Toño con sus preguntas.

“La finalidad de este video es preguntarle a Toño por qué no se ha ido de México y si tiene palabra para cumplir lo que prometió (de ya no estar al aire) y también si le pagaron para decir eso al aire”, es lo que dice el joven al inicio del video que a las pocas horas superó las 2 mil reproducciones.

Aunque en un principio todo corría bien, cuando le pregunta que por qué regresó al aire, el personal del locutor empezó a limitar al joven.

“Yo siempre he respetado a todos los presidentes, al que toque el turno. Tengo valores cívicos. No salgo del país, me quedo aquí”, respondió el locutor, quien descalificó al joven por cuestionarlo de manera agresiva.