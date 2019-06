Lobo de 'Krypton' podría conseguir su propia serie

Las series televisivas basadas en comics se han vuelto una tendencia bastante popular durante los últimos años, pues aunque ya existían programas de este tipo, The CW puso un antes y un después con “Arrow” creando el “Arrowverse”

Tras el éxito de esta franquicia, con títulos como “The flash”, “Supergirl” “Legends of Tomorrow” y próximamente Batwoman, por lo que otras cadenas televisivas trataron de imitar esta estrategia.

Una de las series que ha salido a flote es “Krypton” la serie de SyFy, la cual explora los orígenes del planeta de Kal-El, también conocido como Superman, y aparentemente uno de sus personajes podría conseguir su propio Spin-Off-

La serie, la cual se sitúa muchos años antes del nacimiento de Superman, explora los orígenes del planeta, así como de míticos villanos de “El hombre de acero” tales como Brainiac, Doomsday, El general zod y recientemente el cazarrecompensas szarniano “Lobo”.

Exactamente este es el personaje que podría conseguir su propio programa, pues aparentemente ha generado una gran aceptación con su interpretación a cargo del actor Emmett J. Scanlan, atormentando al planeta nativo de Superman.

"Tenemos un tremendo respeto a todos los cómics y al legado del personaje. Si no está roto, no lo arregles. Físicamente no soy el hijo de p*ta más grande que hay, así que era de vital importancia que capturase el espíritu de este tío”