¡Lo vende todo! Actor VETADO en Televisa y Tv Azteca acepta dura crisis económica

Un reconocido actor de Televisa y TV Azteca, está viviendo los peores días de su vida a causa de la pandemia por Covid-19, pues ha confesado que se quedó sin trabajo, lo que le trajo una dura crisis económica y lo llenó de deudas.

Resulta que tras 58 años de trayectoria artística, el actor Benito Castro está pasando por una dura crisis económica luego de que se quedara sin trabajo e ingresos durante la pandemia.

¿Por qué está en crisis Benito Castro?

Benito Castro

Por si fuera poco, su condición lo ha orillado a tomar drásticas decisiones para sobrevivir, pues el histrión, quien ha desarrollado su carrera sobre todo en programas de Televisa y algunos en TV Azteca, confesó en entrevista con TVyNovelas que tiene muchas deudas que simplemente no puede pagar.

Hay que recordar que Benito Castro, cuando trabajaba con el fallecido Paco Stanley en Televisa, fue vetado por hablar de más. Gracias al conductor, quien intercedió por él, lo perdonaron. Junto a él vivió una de sus etapas más críticas pues cayó en el alcoholismo y las drogas.

El actor comentó que solo se detuvo al sentirse cerca de la muerte y después de tantas tragedias, llegó la pandemia y con ella más desgracias para el comediante. Aunque regresó a trabajar el mes pasado a la obra de teatro A Oscuras Me Da Risa junto a varios actores, no ha podido liquidar sus pagos bancarios.

No hace mucho al cuestionado sobre lo más difícil que ha pasado durante la pandemia, el famoso actor de televisión declaró: No poder cumplir con mis compromisos bancarios y tener que restringir muchas cosas en casa. Eso me afectó, y también la incertidumbre de qué va a pasar, de que no se enferme mi nietecito y, a su vez, me contagie a mí.

Cabe destacar que entre las drásticas medidas que ha tomado para sobrevivir están el vender su motocicleta, el cual era su medio de transporte, pero aseguró que no fue para pagarles sino que la vendió para que comiéramos mi nieto, mi hija y un servidor.

