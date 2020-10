¡Lo utilizó! Julián Gil hace fuertes declaraciones sobre Marjorie de Sousa

Luego de que se diera a conocer que Julián Gil había perdido la patria potestad de Matías, el hijo que tuvo con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, el actor rompió el silencio en una entrevista para el programa de televisión ‘El gordo y la flaca’ en donde mostró su impotencia ante su actual situación y realizó fuertes declaraciones.

Pese a las declaraciones que Marjorie de Sousa ha hecho a la prensa últimamente donde dice que jamás haría nada en contra de la relación del actor argentino y su hijo; Julián Gil reveló que ella ya le había advertido que haría de todo con tal de separarlo de Matías.

Julián Gil acusa a Marjorie de Sousa de haberlo utilizado para tener un hijo.

De igual forma, el actor está casi seguro que fue utilizado por Marjorie de Sousa para poder convertirse en madre, pues cree fervientemente que la actriz ya tenía absolutamente todo planeado, incluso mucho tiempo antes de que el pequeño naciera.

“Me atrevo a apostar que esto está pensado inclusive antes del nacimiento de mi hijo. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero si ella quería tener al niño para ella sola me lo hubiese dicho y hubiera buscado otro tipo de sistema para poder ser mamá; pero esto es un caso totalmente fabricado y hoy lo entiendo”, reveló Julián Gil ante las cámaras.

Julián Gil imploraba ver a su hijo Matías

Julián Gil asegura que él nunca se negó a ver a su hijo.

Y es que para Julián Gil, en las más de doscientas páginas que contiene el expediente, no existe ni un sólo motivo claro por el que el juez haya decidido quitarle la custodia de su hijo: “No hay un sólo motivo por el cual a mi hijo y a mi se nos arrebate el derecho de estar juntos y de yo poder cumplir como padre”.

Sin embargo, en los documentos queda establecido que una de las principales causales fue el abandono del actor hacia el menor, pero él explicó: “ No hubo abandono. Yo me negué en varias ocasiones a ir al centro de convivencia porque para mi no era saludable, para mi hijo ni para la misma Marjorie, y lo dije miles de veces. Yo le imploré a ella que me dijera donde podía ver al niño fuera de ahí”.

Además, Julián Gil negó que, como asegura la madre de su hijo, haya solicitado una prueba de ADN a Marjorie de Sousa para negar su paternidad y humillarla tanto a ella como al niño públicamente: “Yo nunca dudé (de que fuera mi hijo), lo que pasa es que hay que cuidar la integridad de mi hijo, se decía que el niño era de cualquier persona menos de Julián Gil; hablaban de cualquier padre menos de mí”.

Por último, el actor declaró que el que oficialmente le hayan quitado los derechos sobre su hijo no cambia en nada su situación, pues incluso cuando compartía la custodia con Marjorie tampoco lo dejaban estar cerca del pequeño; y afirmó que se le hace injusto no poder ver al niño pero si continuar dándole dinero a Marjorie de Sousa.

