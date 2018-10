¡Lo traen con correa! Nacho le pide permiso a Paulina Rubio para cantar con otras mujeres (VIDEO)

El venezolano Nacho saltó a la fama en el año 2007 cuando formó parte del dueto “Chino y Nacho” que durante casi 10 años fueron un éxito total. Lamentablemente el famoso dueto se separó y ambos artistas siguieron caminos separados.

Por su parte Nacho se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues durante su última participación, colaboró junto a la famosa “Chica dorada” Paulina Rubio, en su nuevo tema “Desire” Lo que resultó en una buena amistad entre ambos cantantes, pero con una extraña condición.

“Depende de lo que Pau me diga”

Nacho reveló en una entrevista para People en español que ahora tiene que pedirle permiso a Paulina Rubio para cantar con otra mujer.

Pues el fruto de su amistad tiene condiciones, ya que después de grabar “Desire” el cantante tiene que pedirle permiso a la chica dorada para grabar con alguna cantante, pues si Paulina Rubio tiene problemas con alguna, Nacho no puede cantar junto a ella.

En la entrevista, nacho dijo:

“Pau es mi amiga. Uno no sabe cómo son las relaciones entre las personas. Yo tengo que llamar a Pau y preguntarle: Pau, ¿no tienes problema de que yo grabe con esta chica? Si Pau me dice que no tiene problema, entonces yo grabo, porque es mi amiguita”