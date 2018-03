Lo que vivieron los famosos en el terremoto

El temblor del pasado 19 de septiembre en México sorprendió a toda la población, entre ellos a diversos famosos que se encontraban realizando algunas labores propias de su profesión. Una de ellas fue Bianca Marroquín, quien finalizaba una entrevista con Grupo Imagen en un hotel de la Ciudad de México, momento en que se suscitó el terremoto. “Está temblando”, dijo la actriz y agregó: “Justo hoy (haciendo referencia a la fecha del sismo de 1985), ¿qué hacemos?”, expresó con gran nerviosismo. Momentos después de que terminó el sismo, la también cantante comentó: “¿nos tocó a ti y a mí no?, y ahora que me enseñaron la imagen cuando estábamos terminando y no me acuerdo de lo que dije, o sea yo decía: ‘no está temblando, justo hoy que pasó el simulacro’, o sea no recuerdo haberlo dicho, yo creo que entras en un estado de shock, y bueno se movió como nunca, seguimos mareados, y sigo yo con nauseas”. https://www.instagram.com/p/BZO8Po2gEpS/?taken-by=biancapamelamarroquin Tras este evento, al continuar recorriendo las calles de la colonia Polanco, el mismo reportero de Imagen Televisión se encontró al actor Lenny de la Rosa, quien se mostró tranquilo después del sismo. “Como todos, yo estaba en la calle, y creo que sí se sintió un poquito más fuerte que de costumbre, la verdad es que creo que el mundo nos está dando alertas y alertas de que algo estamos haciendo mal, creo que debemos como dar consciencia y ayudar al planeta, no contaminar tanto, tratar de ser más ecológicos para que el planeta no sufra tanto y no pasen este tipo de cosas”, expresó el también cantante. Finalmente, Julio Camejo empleó su cuenta de Instagram para transmitir algunas imágenes del momento exacto donde se encontraba durante este sismo. https://www.instagram.com/p/BZO-uQeHknz/?taken-by=soyjuliocamejo

Te puede interesar