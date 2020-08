Lo que tu álbum favorito de Taylor Swift dice sobre ti ¡Descúbrelo!

A menos que haya estado viviendo bajo una roca, sabrá que Taylor Swift básicamente ha salvado 2020 al lanzar su octavo álbum de estudio, Folklore. Y es una obra maestra.

Pero este álbum está lejos del primer rodeo de Taylor Swift, pues ella es prácticamente una veterana en las listas de álbumes. Pero, ¿qué dice tu álbum favorito de T-Swift sobre ti?.

¿Eres más una estética rural rural o un tipo de persona básica de lápiz labial rojo? ¿Tu idea de una noche perfecta termina en Hive? ¿O vives para los eventos elegantes y VIP?.

Lea lo que dice tu álbum favorito de Taylor Swift sobre ti y tu vibre en general.

Taylor Swift (2006)

"Taylor Swift" fue lanzado el 24 de octubre de 2006

Probablemente eras un gran problema en la escuela, o eras la capitana del equipo de rugby o esa chica que pensaba que era más nerviosa que todos los demás. Pero luego comenzaste en una universidad con 35,000 personas y te sorprendió que no te convirtieras automáticamente en otra persona totalmente diferente, lo que refleja la energía olvidable de todo este álbum.

Sin embargo, eres amable y tienes un corazón de oro, incluso si eres un poco ingenuo. Probablemente tengan un novio o novia de la preparatoria en otra universidad y se visiten religiosamente cada tres semanas. Definitivamente también los traerá a Big Cheese o Hive cuando lo visiten. Tampoco tienes crees que usar tu sudadera con capucha de 13 años (con tu nombre estampado en la parte de atrás en letras grandes) en la biblioteca principal no es una vibra.

Tu canción favorita que no pertenece a Taylor Swift: Mr Brightside de The Killers.

Fearless (2008)

"Fearless" fue lanzado el 11 de noviembre de 2008

Como la canción "You Belong With Me", definitivamente te enorgulleces de no ser como otras chicas. Piensa en Lucie Donlan de Love Island en el verano de 2019. Te juntas exclusivamente con chicos porque (erróneamente) crees que traen menos drama y crees que el "código de chicas" es un mito.

Pero también, reflejando 'Love Story', eres muy decidida y no dejarás que nada se interponga en tu camino. Probablemente sea el capitán de un equipo deportivo ligeramente especializado y estudie un título en STEM porque no le teme a un desafío.

Tu canción favorita que no es de Taylor Swift: Kathleen de Catfish and the Bottlemen.

Speak Now (2010)

"Speak Now" fue lanzado el 25 de octubre de 2010

El hecho de que Taylor Swift sea la única compositora acreditada en este álbum y las historias personales que cuenta es un reflejo de tu amor por la escritura. Estudias algo como Literatura inglesa y todo lo que quieres hacer con tu vida es convertirte en el próximo Rupi Kaur.

Definitivamente has llevado diarios que detallan cada desamor o conversación con el lindo barista en tu cafetería indie favorita. Espera algún día poder usarlos para escribir tus propias obras originales. Su tiempo libre lo dedica a leer, soñar despierto y beber café con leche de avena en Black Medicine.

Tu canción favorita que no pertenece a Taylor Swift: Video Games de Lana Del Rey.

Red (2012)

"Red" fue lanzado el 22 de octubre de 2012

Posee al menos cinco lápices labiales rojos diferentes y no va a ninguna parte sin su confiable delineador de ojos de alas negras, incluso si toma 15 minutos hacerlo bien todas las mañanas.

Recientemente has bloqueado al tipo que ha estado arruinando tu vida desde que puedes recordar y esperas que esto te traiga un buen karma. Los martes, tú y tus amigos van religiosamente a Tamagotchi martes en Subway. Se beberán muchos vinos rosados y gritarás cada canción a todo pulmón, ya sea que sepas las palabras o no.

Tu canción favorita que no es de Taylor Swift: Party in the USA de Miley Cyrus.

1989 (2014)

"1989" fue lanzado el 27 de octubre de 2014

Tu bebida preferida en pres es Barefoot Rose o Prosecco; de vez en cuando, recibirás una botella de ginebra rosa, pero terminará muy, muy mal y luego no la beberás durante meses. Sin embargo, usted es el alma de la fiesta y hay un 90 por ciento de posibilidades de que pase una noche en los baños de chicas de WhyNot tratando de ser el mejor amigo de todos y pidiendo prestado su perfume.

Definitivamente posee al menos un bolso elegante, es su bolso universitario favorito y no le importa que le duela el hombro o le corte la circulación en la parte inferior del brazo para llevarlo por George Square todo el día.

Tu canción favorita que no es de Taylor Swift: Rain on Me de Lady Gaga y Ariana Grande.

Reputation (2017)

"Reputation" fue lanzado el 10 de noviembre de 2017

El único color que usas es el negro y emites energía de perra jefa. Si te acercan los mormones de la calle Nicholson, subes la música a todo volumen, agachas la cabeza y te niegas a hacer contacto visual.

Juras que "no te encanta el drama, te quiere a ti", pero eres la reina de la agresión pasiva en tu chat grupal plano y pelearás con alguien si gasta toda tu leche sin preguntar. Sin embargo, debajo del exterior resistente, eres sorprendentemente delicado. Definitivamente ha llorado en su escritorio en la biblioteca al menos una vez y de forma rutinaria pide chocolates calientes con malvaviscos para animarse.

Tu canción favorita que no es de Taylor Swift: Bad Guy de Billie Eilish.

Lover (2019)

"Lover" fue lanzado el 23 de agosto de 2019

Tuviste un despertar político y feminista en 2016 después de que te aplastaran que Hilary Clinton perdiera las elecciones presidenciales de Estados Unidos ante Donald Trump. Casi de la noche a la mañana, se dio cuenta de las desigualdades que sustentan nuestra sociedad y de manera rutinaria comparte publicaciones de justicia social estética en su historia de Instagram.

Sin embargo, todavía compras café en Starbucks y llegará tarde a su conferencia electiva de estudios de género con un Java Chip Frap en la mano. También estás obsesionado con RuPaul’s Drag Race y aún no te has recuperado de la revelación de la peluca de pétalos de rosa de Sasha Velour en la novena temporada.

Tu canción favorita que no es de Taylor Swift: Truth Hurts de Lizzo.

Folklore (2020)

"Folklore" fue lanzado el 24 de julio de 2020

Tu vibra es muy brillante, cárdigans de punto grueso y lentes frikis. Tu habitación está bellamente decorada con luces de colores, cojines y polaroides. Siempre encuentras lindas cafeterías independientes en Edimburgo y te encantan las salidas saludables a lugares como Doodles, Portobello y Arthur's Seat.

Tu velada ideal son pintas en Doghouse o Brass Monkey, seguido de un concierto de una banda indie emergente. Sin embargo, también eres un poco snob de la música y estás agradecido de que Taylor haya vuelto a sus raíces más country y de cantautora.

Canción favorita que no es de Taylor Swift: Hold Me While You Wait de Lewis Capaldi.

Te puede interesar: Taylor Swift: ¿Ya no puede con el encierro? Preocupa a fans al verse triste

¡Dinos en los comentarios cual es tu álbum favorito de Taylor Swift!.