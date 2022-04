Lo que realmente motiva a Christian Nodal a irse de México

Christian Nodal ha anunciado que quiere irse a vivir a Estados Unidos, pues el ambiente que hay en México ya no le gusta, la primera razón sería que para él vivir en el país “es muy complicado”.

Porque siempre lo critican por lo que compra o pasa en su vida, “no puedes tener nada a gusto”, también por el tema de seguridad ya que de comprarse un coche o una casa nueva todos sabrían cuál es su ubicación.

En la transmisión que realizó desde su cuenta de instagram, también compartió que en una ocasión se compró un Ferrari que era único en México y esto le causó problemas, agregó:

“Y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”