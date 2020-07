Lo que la muerte de Naya Rivera significa; fue una gran inspiración

"La noticia de la muerte de Naya Rivera ha sido desgarradora para innumerables personas, desde su familia y amigos hasta los fanáticos que cultivó durante su tiempo como Santana López en el exitoso programa Glee. Con todo lo que ha estado sucediendo, las teorías de conspiración en línea y las búsquedas de todo el día para encontrar el cuerpo de Rivera para reunirla con su familia, no he querido hablar demasiado al respecto porque me pareció demasiado doloroso.

Naya Rivera fue una gran inspiración

Cuando vi a Glee cuando era una adolescente mayor, me sentí atraído por el personaje de Rivera, Santana López. Ella era hermosa, feroz y tenía voces increíbles. Siempre recordaré su versión de "Like a Virgin" y pensar en lo increíble que sonó. Me encantó que ella no se disculpara, una verdadera villana a veces, sin embargo, podrías apoyarla porque Naya Rivera interpretó al personaje con mucho corazón. Pero lo más importante para mí es que el personaje de Santana me ayudó a aceptar mi propia bisexualidad.

Naya Rivera en Glee

"Brittana" (el nombre del barco para Santana / Bretaña) es una de las primeras parejas con las que recuerdo activamente alentar y llorar. Lloré con Santana cuando ella confesó su amor por Brittany solo para llegar demasiado tarde en ese momento. Finn sacó a Santana de ser un momento que nunca olvidaré, y cómo me rompió. Incluso después de que dejé de ver a Glee, revisaba Tumblr para asegurarme de que todavía estaba prosperando, y lo estaba.

Al final, Santana y Brittany terminaron juntas. Ella ganó y vivió su verdad abiertamente con la mujer que amaba. Eso significó algo para mí y aún me toca el corazón. Ese personaje y la forma en que Naya la interpretó siempre significarán algo tan poderoso para mí. Siempre.

Santana, un personaje que ayudó a miles a aceptarse

Hoy, los oficiales del condado de Ventura confirmaron que creen que el cuerpo que descubrieron en el lago Piru es de hecho Naya Rivera. Aunque sabía que no era posible, esperaba profundamente que tal vez ella estaría bien. Los investigadores no sospechan de un juego sucio, probablemente fue un terrible, terrible accidente. No se me escapa que la encontraron en el séptimo aniversario del fallecimiento de su coprotagonista, Cory Monteith.

Abajo está una de mis actuaciones favoritas de los personajes, y cuando Naya canta:

"No me olvides, te lo ruego", siento que mi corazón se contrae con tanta fuerza.

Se siente egoísta, casi vanidoso, llorar a alguien que impactó tu vida a través del arte pero que nunca has conocido, especialmente cuando Rivera deja atrás a un hijo pequeño y una familia que la amaba mucho. Sin embargo, dado que su trabajo impactó tanto como a mí, quería celebrar la vida que ella vivió, la voz que tenía y los corazones que tocó.

¿Cuántas personas pueden interpretar un personaje que ayuda a tanta gente a ver quiénes son?". Información de: Themarysue.