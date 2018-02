Lo que debes saber de la película ‘50 Sombras Liberadas’

La última entrega sobre la historia de Christian Grey, 50 Sombras Liberadas, está por llegar a las salas de cine este mes de febrero y no te puedes perder cada detalle que tiene para ti esta tercer entrega de la saga, por eso debes saber muchas cosas.

Y ahora con la cuenta regresiva, es momento de recopilar todos los detalles de la cinta que está protagonizada por Jamie Dornan (Christian Grey) y Dakota Johnson (Anastasia Steele).

Así que prepárate para liberar tu imaginación y tus pensamientos más sensuales con esta cinta...

Datos sobre la película 50 Sombras Liberadas

El estreno

La tercera parte de la película se estrenará en los cines mexicanos este 9 de febrero de 2018, lo que quiere decir que estamos a tan sólo 8 días de saber que es lo que pasará con esta polémica pareja.

¿De qué tratará la historia?

Como la publicidad lo ha dicho, esta tercera entrega es el clímax de la historia; el punto y final.

Anastasia y Christian confirmarán su amor ante el altar para después irse de luna de miel por Europa.

Pero no todo será 'miel sobre hojuelas' en esta entrega final, ya que empezarán a suceder incidentes bastante extraños en las propiedades de Grey.

La seguridad de su familia y la de los propios protagonistas penderá de un hilo, movido por dos personajes con muy malas intenciones.

Pues ambos tendrán que lidiar con el pasado oscuro del Sr. Grey cuando las mujeres que estuvieron antes que Anastasia reaparecen en la vida de Christian.

Este nuevo filme promete darnos más acción en la trama de la película, lo cual la pinta mucho más interesante que las entregas anteriores.

La boda

La actriz Dakota Johnson se vestirá de novia para encarnar a Anastasia Steele en la recta final.

El vestido de novia será un modelo blanco de silueta sirena, escote off the shoulders e hilvanado en encaje firmado por la diseñadora filipina Monique Lhuillier.

La directora de vestuario, Shay Cunliffe, ha querido hacer de Cincuenta Sombras Liberadas una película donde la moda sea casi tan importante como el argumento.

La Música

La banda sonora desde el inicio ha sido muy importante en cada una de las cintas de la saga.

Todo inicio con la gran Elie Goulding y su 'Love Me Like You Do', para después pasar a I Don’t Wanna Live Forever, de Taylor Swift y Zayn Malik, pasando por la omnipresente Beyoncé.

Y en esta tercera ocasión la música ayudará a redondear cada escena e incluirá la participación de Dornan en una canción llamada Maybe I’m Amazed.

Rita Ora y Liam Payne firman el tema central de la película (For You) y destacan también las voces de Dua Lipa, Hailee Seinfeld, Sia o Jessie J.

¡No hay razón alguna que haga que te pierdas este filme!

Esposa de Jamie Dornan no verá 50 Sombras Liberadas

El propio actor británico, que interpreta al misterioso Christian Grey, acaba de confesar en el programa de Ellen DeGeneres, que en su casa nadie ha querido verle interpretando "esas" escenas junto a Dakota Johnson.

“Es curioso, porque la gente realmente se cree que soy ese personaje”, explicó Dornan cuando la presentadora le preguntó cómo afectaba a su vida diaria haber participado en esta saga.

“Por ejemplo, hay personas que se me acercan cuando estoy pidiendo un café en Starbucks y me dicen con voz cómplice ‘Hola, señor Grey’. Les da igual que esté ahí de pie con mi hijo en brazos. Pero bueno, me parece bien”.

Quizás es por eso por lo que Amelia Warner, que se casó con el actor en 2013, no ha querido ver ninguna de las películas que han convertido a su marido en un icono sexual.

Algo que Jamie confesó cuando Ellen le comentó si no era raro para ella verle en la televisión interpretando a un asesino en la serie The Fall y luego actuar como si nada en casa.

“Bueno, me gusta pensar que ella está enamorada de mí, no de ningún personaje”, contestó entre risas Dornan. “Además, ella no ha visto ninguna de las películas de Grey”, se excusó.

Pero también la presentadora confesó que cuando ela vio la cinta 50 Sombras Liberadas, pasó un momento bochornoso...