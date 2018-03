Lo que debes saber de la nueva temporada de Game Of Thrones

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- El invierno está aquí y la lucha por el Trono de Hierro está a punto de empezar. Durante la sexta temporada de “Game of Thrones” Cersei Lannister se sentó en dicho trono, (antes eliminó a High Sparrow), y ahora su hermano Jaime permanece a su lado. Por su parte, Jon Snow fue nombrado Rey del Norte en Winterfell, mientras que Daenerys Targaryen finalmente ha zarpado a Westeros, y la acompañan su ejército, los dragones y la nueva Mano de la Reina, Tyrion Lannister. En esta nueva temporada, los Caminantes Blancos (un ejército de hombres muertos) marchan por el Muro, lo que podría significar un terrible acontecimiento. Ésta será la penúltima y mostará los conflictos entre los personajes restantes que finalmente desembocará en la guerra para decidir quién se queda con el Trono de Hierro. LA MÁS CORTA Con sólo siete episodios, la séptima entrega de Game Of Thrones será la más corta hasta ahora, ya que todas las anteriores contaban con diez capítulos. Sin embargo, esto no debería ser motivo de tristeza ya que la mayoría durará un poco más de lo habitual, e incluso tendrá el episodio más largo, de 81 minutos. ED SHEERAN Nadie ha dado muchos detalles al respecto, pero sí es un hecho que el cantante británico aparecerá en esta serie con un pequeño papel debido a que Maisie Williams, actriz que da vida a Arya Stark, es fan de él. Lo único que el propio Sheeran ha dicho es que su personaje no morirá, combatirá en una escena junto a Arya e interpretará una canción dentro de la serie. LOS DIRECTORES Son cuatro los directores que trabajaron en esta temporada: Jeremy Podeswa, Mark Mylod, Alan Taylor y Matt Shakman. Podeswa se hará cargo del primero y último episodio; Mylod, del segundo y el tercero; Shakman, el cuarto y quinto; mientras Taylor, únicamente el sexto. Shakman es el único que no había colaborado en Game Of Thrones, pero fue director de algunos episodios en Mad Men y Fargo. WINTER IS HERE En el primer episodio de Game Of Thrones, se advertía que "se acerca el invierno". Tuvieron que pasar cinco años y siete temporadas para que finalmente llegara el invierno y con él, las grandes guerras entre los principales personajes del programa. TE RECOMENDAMOS: ¡La guerra comenzó! Lanzan tráiler de Game of Thrones RODAJE La llegada del invierno a la serie afectó también el proceso de rodaje, que esta vez comenzó más tarde de lo habitual para obtener paisajes nevados naturales. Para esta temporada, se filmó en Islandia, España e Irlanda del Norte, ya que la trama involucra bastantes secuencias en exteriores que forzaron a los actores a someterse a los bajos climas. SNAPCHAT Para promover la séptima temporada, Snapchat se alió con HBO y estrenó un lente que te permite convertirte en un White Walker.

Te puede interesar