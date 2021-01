Lo que TODOS los hombres quieren ver de Mia Khalifa ¡DIOSA!

Mia Khalifa se ha establecido como una de las mujeres más bellas de Internet, y cuando decimos bellas nos referimos a que tiene más de 22 millones de seguidores en Instagram.

La modelo de origen libanés fue mejor conocida en algún momento por su breve pasado como actriz porno, aunque los tiempos han cambiado para ella.

Sin embargo, algo que no ha cambiado en Mia Khalifa es su gusto por posar en pequeños bikinis y escotes impactantes para su base de seguidores más que nutrida. No te pierdas esta selección de fotos mientras La Verdad Noticias te habla un poco sobre Mia.

Actualmente, Mia Khalifa tiene 27 años (según los registros de ella en Internet). Hizo porno solo durante algunos meses, pero ella misma ha confesado que no fue su mejor momento, pero de ahí surgió hacia otros lados.

Su familia, tenemos entendido, vive todavía en Líbano, de donde ella es originaria. Es un país de mayoría árabe, pero la familia de Mia Khalifa es cristiana. No podemos confirmar si tiene hermanos o hermanas, pero sí que actualmente tiene pareja.

Algo que nos encanta de ella es que normalmente muestra escenas muy auténticas en sus fotos, aunque estas siempre están cargadas de sensualidad, y es innegable que sus curvas son poderosas.

Esto no es un secreto para nadie, pero algunas personas aún no saben que la también modelo de OnlyFans se operó recientemente la nariz para darse un pequeño plus a la belleza que naturalmente trae a todos lados.

Se sabe de su vida que estudió en un colegio militar y que de adolescente no era precisamente la más guapa de la escuela, pero una vez que creció las cosas cambiaron para ella, pero reconoce el sentimiento de haber sido rechazada.

En sus cuentas de Instagram y TikTok suele regalar fotos muy sexys también contenido entretenido que nos da una mejor idea del gran sentido del humor de Mia Khalifa.

