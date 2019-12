Lo que Demi Lovato dijo a sus fans por terminar su relación con Austin Wilson

Demi Lovato es una de las Ex chicas Disney más populares que hay, si bien, se sabe que Demi Lovato es una de las cantantes más talentosas que ha dado la empresa de el ratón Mickey, también es bien sabido que Demi Lovato es una persona muy polémica e inestable. De hecho ha tenido varios capítulos de adicción a la droga, lo que la ha hecho estar en el foco del espectáculo.

Demi Lovato anunció hace algunas semanas su noviazgo con Austin Wilson, un joven skater popular en internet, sin embargo, parece que la relación terminó mucho más rápido de lo que empezó, pues según se ha rumorado una separación.

Fueron los propios fans de Demi Lovato los que han dado a conocer la noticia, pues desde hace algunos días se sospechaba que la cantante de “For The love of a daughter” había terminado con su pareja, sin embargo, de acuerdo con el medio El Debate, fue Demi Lovato quien confirmó por mensaje privado a uno de los fans que si habían terminado, no sin antes hacer una importante peticion a todos los fans.

“Por favor, no vayan tras de él. Él es un buen tipo. Mucho mejor de lo que la gente ve en el exterior sólo porque tiene muchos tatuajes. Las rupturas son difíciles para ambas partes involucradas. Sólo mantente agradable y reza”, dijo Demi Lovato, según información del canal estadounidense E!

Vale la pena resaltar que Demi Lovato siempre ha protagonizado relaciones románticas algo complicadas, la primera con Joe Jonas, con quien tuvo varios problemas, además una de las relaciones más sonadas de Demi Lovato es con Wilmer Valderrama, con quien tuvo una relación larga y llena de altibajos.

Por ahora, parece que la presunta ruptura no ha afectado mucho ni al fandom de Demi Lovato, ni a la propia cantante, pues parece que todo va en orden.

