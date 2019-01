"Lo publicaron sin avisarme": Tom Holland confiesa como supo que era Spider-Man

El actor Tom Holland detalló cómo se enteró finalmente que él había sido elegido para protagonizar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cómo supo que era Spider-Man?

Durante una entrevista con Ellen Degeneres, donde recordó la forma en que obtuvo el papel: "Estuve haciendo audiciones durante cinco meses y después de la última me dijeron que me avisarían al día siguiente. Seis semanas más tarde seguía esperando y un día, sin ningún tipo de aviso previo, Marvel publicó en Instagram:

"ve a nuestra web y entérate quién es el nuevo Spider-Man', y así fue como lo supe"

Tom Holland confiesa como supo que era Spider-Man

Tom Holland confiesa como supo que era Spider-Man:

"Lo publicaron sin avisarme", explicó Holland. "Bajé las escaleras corriendo, mi perrita, Tessa, estaba asustada y mi hermano Harry, que sabe bastante de tecnología, me dijo: 'mira, tal vez te han hackeado, primero te hubiesen llamado, te hubiese hecho saber antes de anunciarlo' así que llamé a mi agente y dijeron '¡esto es increíble!'. Poco después Kevin Feige me llamó y me dijo 'Tengo grandes noticias, serás Spider-Man' y le contesté: Kevin, ya lo sé, lo pusieron en Instagram, tengo 20 años, ¿realmente crees que no me enteraría?".

El Spider-Man de Tom Holland marcó el regreso del superhéroe al Universo Cinematográfico de Marveldespués de un acuerdo entre el estudio y Sony Pictures, quienes tienen los derechos de explotación audiovisual. A partir de ahí ha salido en Spider-Man: Homecoming, Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War.

Spider-Man