¡Lo patearon! El Costeño recibió golpiza en Televisa

Entre el gremio de los comediantes mexicanos al parecer hay una gran unión, sin embargo, de acuerdo al periodista Gustavo Adolfo Infante y lo que contó en su programa ‘De primera mano’ hace unos días se dio un tremendo pleito en plenas instalaciones de Televisa.

El Costeño fue golpeado en Televisa

Al respecto contó "me pasaron un súper chisme, el comediante Julio Alegría que le decían el cuarto Mascabrother porque estaba siempre con ellos (Fredy y Germán Ortega y Luis Ernesto Cano q.e.p.d.) y que es un cuate talentoso, tenía una novia, una muchacha cubana, y después ella se hizo novia de Javier Carranza ´El Costeño´".

El Costeño recibió golpiza en Televisa

Siguió "y después dicen que ‘El Costeño’ habló muy mal de Julio Alegría, y que la semana pasada se lo encontró en los pasillos de la empresa Televisa y que le reclamó".

"Julio lo pateó ahí en el piso", dijo Gustavo.

Gustavo Adolfo Infante lo reveló

Pero las cosas subieron mucho de nivel, "Julio le metió una tranquiza a ‘El Costeño’ adentro (de Televisa), lo tiró al piso, se cayó ‘El Costeño’ por los golpes, y que todavía Julio lo pateó ahí en el piso".

Finalizó diciendo "me parece muy extraño porque Julio es un tipo que no se mete con nadie pero eso me contaron que pasó hace unos cuantos días, a ver si lo desmienten o lo corroboran".