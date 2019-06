Lo nuevo en el Cine y Televisión: La tendencia es no arriesgarse

Esta semana en el mundo del cine y de la televisión, hubo estrenos mundiales, sorprendió el hecho de que una vez más la tendencia es no arriesgarse, esto debido a que prácticamente todo lo “nuevo” y todo le exitoso es una secuela, un Live Action o un pestañeo hacia algo conocido.

‘X-Men Dark Phoenix’

La primer película que mencionaremos en esta columna de opinión se trata de ‘X-Men Dark Phoenix’, la nueva película de mutantes que se encuentra en cartelera y que será la última que se realice por Fox en la era antes de Disney, un suceso histórico, ya que estas cintas en un inicio fueron grandiosas.

X-Men Dark Phoenix, es una película que ha recibido dos tipos de críticas, por un lado las especialistas y realizadas por sitios dedicados en numerar las cintas en porcentaje, la cual la he definido como una de las peores del género de los mutantes, por otro lado, el público ha opinado que es una buena película que tiene momentos asombrosos, sin embargo no llega a ser del todo espectacular, no por eso la menosprecian pues en sus propias palabras “es una gran cinta”.

Como les mencionaba, este contenido (X-Men), no es meramente original, pues se basa en un cómic y es la continuación de una segunda saga de un clásico del cine de los 2000, esto no tiene que ser malo, sin embargo es la muestra de que las fórmulas probadas son una constante en el cine de hoy.

Black Mirror.

Si de la televisión hablamos, podemos mencionar a Black Mirror, su espera fue una de las más habladas, puesto que esta temporada se atrasó más de año y medio ya que en su intermedio se produjo la película interactiva llamada ‘Bandersnatch’, sin embargo esta quinta temporada no fue lo más aclamado, incluso en varios sitios especializados de crítica, los tres capítulos se encuentran en lugares no tan favorecidos dentro del rango, esto quiere decir que la quinta temporada ha sido la peor de todas.

Si bien es cierto, el capítulo titulado ‘Rachel, Jack y Ashley Too’, Es sólo un vistazo a la vida de Miley Cyrus como Hannah Montana, pues bien los fans de la cantante sabrán lo que ella ha vivido a manos de una empresa que tratan como producto a su persona y explota su imagen con tal de obtener más dinero a costa de lo que fuese, sin duda el capítulo estrella de la temporada fue el protagonizado por Anthony Mackie, que habla de un video juego en el cual las personas directamente pueden interactuar y pelear, en el, su amigo él descubren que también se pueden hacer “otras cosas” y termina enganchado con el avatar de su amigo.

Aladdin

Ya que hablamos de retomar carreras y de Disney, también hablaremos de a la Aladdin, una película que no es precisamente una cinta que dejará un buen mensaje a los niños que verán, pues lo que hacen es dosificar el castigo y permitir a un ladrón robar, justificando que el robo es únicamente de lo más elemental, sin embargo por sus acciones Aladdín jamás recibe castigo alguno, sino todo lo contrario, le va mucho mejor y termina casado con una princesa.

Esta historia si bien ya la conocíamos, ahora nos la presenta un versión Live Action, el cast es increíble y el genio y Dalila se llevan la película, sus actuaciones son increíbles y los efectos visuales son deliciosos, sabe explotar los números musicales pero sobre todo el glamour del medio oriente, los bailables y los números son impresionantes, una película familiar hecha para los padres, es una buena oportunidad de volver a vivir un éxito antiguo, pero no lo recomiendo para los niños.