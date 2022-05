Lo mejor y lo peor de Moon Knight

Disney+ lanzó el último episodio de la primera temporada de "Moon Knight", una serie ambientada en Marvel Cinematic Universe que ha sido elogiada por traer algo nuevo y diferente a la franquicia en constante expansión. En su revisión inicial de la temporada, TVLine calificó a "Moon Knight" como la "serie de Marvel más original" entre el establo de Disney+ y la elogió por ser la "más emocionante visualmente". Mientras tanto, Variety describió el programa como "un cambio refrescante de rumbo" para el gigante del cómic y el entretenimiento multimillonario.

El protagonista del superhéroe homónimo de "Moon Knight" abre nuevos caminos en el MCU, ya que será el primer protagonista en apoyarse fuertemente en la mitología del antiguo Egipto y abordar el delicado tema de la enfermedad mental. Con Oscar Isaac en el papel principal (y dando vida a la dualidad del mercenario Marc Spector y el empleado de la tienda de regalos del museo Steven Grant), la serie mejora aún más el ya colorido tapiz de los mitos de MCU. Con suerte, la serie plantará las semillas para futuras producciones para explorar temas y personajes sobrenaturales.

Ahora que la primera temporada ha concluido, es un buen momento para revisar los aspectos de "Moon Knight" que funcionaron, así como los que no. Si aún no ha visto la temporada 1 completa de "Moon Knight", aquí está su advertencia de spoiler.

Lo mejor: un auténtico soplo de aire fresco

La serie rompió con lo tradicional de Marvel

Ya sea que nos guste admitirlo o no, las diversas películas y programas de televisión ambientados en el MCU generalmente han ido a lo seguro, apegados a la fórmula probada y comprobada de Marvel y manteniendo a la audiencia interesada principalmente en la narrativa general. "Moon Knight" rompe el molde como un programa de Marvel que no se siente como un programa de Marvel, y lo decimos de la mejor manera posible.

Primero, presenta ubicaciones que no han sido exploradas en profundidad en producciones anteriores de MCU. Desde las bulliciosas calles de Londres hasta las extensas arenas de los desiertos que rodean El Cairo, los entornos representados en "Moon Knight" son una bienvenida desviación de los lugares típicos estadounidenses que se ven en numerosas películas de MCU.

Además, la serie abarca las raíces de terror sobrenatural del héroe (Moon Knight apareció por primera vez en "Werewolf by Night" vol.1 #32 de 1975 como antagonista del personaje principal). A pesar de que no se apoya mucho en esos temas, esta sigue siendo una producción de un estudio que no es conocido por tomar riesgos, el cambio de tono aún sirve como una infusión bienvenida de frescura en una franquicia que ha estado funcionando durante bastante más de una década.

Lo peor: agujeros en la trama y artilugios

La historia es contada de una manera diferente

Si bien "Moon Knight" intenta contar una nueva historia de una manera diferente, no siempre logra el aterrizaje, especialmente en términos de contar una narrativa coherente. En sus intentos de hacer avanzar la trama, "Moon Knight" toma ciertas decisiones que, francamente, no tienen mucho sentido.

Por ejemplo, parece ridículo que Marc Spector y Khonshu (F. Murray Abraham) tengan tantas dificultades para mantener el escarabajo dorado, una brújula que apunta a la tumba de la antigua diosa egipcia Ammit, lejos de su antiguo avatar, Arthur Harrow (Ethan Hawke). A pesar de todos los trucos y poderes bajo la manga de Moon Knight, es desconcertante que no hayan podido idear un mejor plan para evitar que Harrow encuentre el lugar de descanso final de Ammit.

En otra escena, Khonshu juega con el cielo para obligar al consejo de dioses egipcios (la Enéada) a reunirse para que él y Spector puedan tener la oportunidad de exponer el plan de Harrow y detenerlo en seco. Luego desperdicia por completo esta oportunidad, en gran parte porque Khonshu decide acusar a Harrow de una manera demasiado dramática en lugar de explicar con calma y claridad lo que ha sucedido hasta ahora a los dioses.

Esto, a su vez, le permite a Harrow darle la vuelta a Khonshu y Spector, destacando el mal genio del primero y el complicado estado mental del segundo. Este tipo de decisiones narrativas te hacen preguntarte si Marvel simplemente está tratando de contar una historia de tres episodios en seis.

Lo mejor: no tan conectado a la MCU

Los fans han explotado de emoción por la relación con proyectos previos

Entre todos los programas de acción en vivo de Disney + Marvel que ya se han estrenado, "Moon Knight" es el primero que no está encabezado o co-titulado por un personaje de MCU existente. "WandaVision", "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" y "Hawkeye" mostraron aventuras completamente nuevas de amados protagonistas de MCU después de los eventos de "Avengers: Endgame". Sin embargo, obtener la experiencia completa de "Moon Knight" no requiere que nadie vea todas las películas y programas de televisión de MCU con anticipación. De hecho, es tan amigable para los novatos como la primera película de "Iron Man" de 2008, cuando Marvel Cinematic Universe aún no era un "Universo cinematográfico".

Quizás lo más importante es que cualquiera que siga a "Moon Knight" de principio a fin se involucra únicamente en el destino de Marc Spector, su alter ego Steven Grant y el elenco secundario. En gran medida ausentes están las expectativas que vienen con la franquicia interconectada y las preguntas picantes sobre cómo los eventos del programa tendrán un impacto más profundo en el resto de la MCU. Es una visualización sin compromiso, una historia independiente que se puede disfrutar a fondo sin tener que dedicar ningún tiempo a los otros programas y películas de MCU.

Además, el hecho de que "Moon Knight" presente al público un personaje completamente nuevo con cero continuidad crea la impresión de que cualquier cosa puede suceder en sus episodios. Esto hace que "Moon Knight" sea más impredecible y, por lo tanto, considerablemente más emocionante de ver que los programas que sabes que tienen que atar las cosas en un pequeño lazo.

Lo peor: Dioses indiferentes, otra vez

Lo que ya se esperaba eran los comportamientos de los dioses

Deténganos si ha escuchado esto: una raza de seres antiguos e increíblemente poderosos jura no interferir en los asuntos de los mortales, eligiendo permanecer ocultos y en silencio en lugar de tomar un papel activo en la defensa de la Tierra y la humanidad contra amenazas de otro mundo. Sí, es un punto de la trama que ya hemos visto en las producciones de MCU: hola, el Vigilante de "¿Y si?" y Eternals de "The Eternals".

La Enéada deja en claro que decidieron dar un paso atrás y convertirse en espectadores a través de los tiempos porque la humanidad les dio la espalda colectiva. Sin embargo, vale la pena considerar que todos estos espectáculos tienen lugar en una realidad en la que un alienígena loco por el poder y de piel morada ha hecho que el objetivo de su vida sea recolectar gemas espaciales y eliminar la mitad de toda la vida en el universo con un chasquido de sus dedos.

Con tanto en juego, este dispositivo de la trama se vuelve menos una píldora amarga de aceptar y más una señal de narración mal ideada. Después de todo, la suspensión de la incredulidad solo puede llevarte hasta cierto punto.

Mejor: F. Murray Abraham como Khonshu

La representación de Abraham es impactante

Sin duda, uno de los aspectos más destacados de "Moon Knight" es la representación exagerada de F. Murray Abraham del dios egipcio de la luna, Khonshu. Como la fuente de los poderes de Marc Spector/Steven Grant y quien salvó a Spector de una muerte segura, Khonshu actúa como guía espiritual del héroe y le confía la tarea de evitar que Harrow desate la marca de justicia preventiva de Ammit en el mundo moderno.

Escuchar a Khonshu lanzando insultos a Steven o ladrando instrucciones ridículamente violentas a Marc es una alegría absoluta, con la poderosa y retumbante voz de Abraham destacando aún más el hilarante absurdo del comportamiento petulante de esta deidad todopoderosa. De hecho, la perspectiva de que Moon Knight aparezca en otras producciones de MCU se vuelve aún más atractiva cuando consideras el potencial de presenciar cómo reacciona su pequeño patrón ante otros personajes. En serio, ¿puedes pensar en algo mejor que ver una figura monstruosamente alta con el cráneo de un cuervo por cabeza burlándose de los Vengadores?

Lo peor: Mantener a Steven en el asiento del conductor

La serie tuvo capítulos decepcionantes para los fans

"Moon Knight" hace una elección narrativa audaz al abrir la serie desde la perspectiva de Steven Grant, de modales suaves y socialmente torpe, en lugar del confidente y competente Marc Spector. Esta decisión vale la pena, ya que el misterio de las múltiples personalidades del protagonista se desarrolla a lo largo del episodio, dejando la revelación completa del mismo Moon Knight para los momentos finales del episodio. Esto también permite múltiples oportunidades para generar risas en situaciones incómodas, con Steven despertándose en varios puntos del episodio rodeado de un caos absoluto y sin recordar cómo se intensificaron las cosas en primer lugar.

Sin embargo, después de que se revela la existencia de Spector, las escenas que presentan a Steven de repente se sienten aburridas y una tarea. Para que un programa de televisión lleno de acción como "Moon Knight" funcione correctamente, necesita un protagonista activo, no pasivo. Desearíamos que "Moon Knight" hubiera cambiado el enfoque en Marc desde el segundo episodio en adelante, dándonos así un personaje principal que realmente hace cosas en lugar de esperar que algo le suceda. En cambio, el programa todavía opta por darnos muchas escenas con Steven, cuya personalidad es principalmente tímida y reactiva, en el asiento del conductor.

Mejor: actuación de Oscar Isaac

El público amó la actuación de este actor

Por lo que parece, ya es bastante difícil interpretar a un personaje de superhéroe. Ahora, imagina tener que interpretar dos personalidades muy diferentes, o posiblemente más, que habitan el mismo cuerpo.

Decir que Oscar Isaac lo logró en su interpretación de Steven Grant y Marc Spector es quedarse corto. Aunque ya hemos tenido una idea de lo que puede hacer en un papel de superhéroe gracias a su papel como Spider-Man 2099 en "Spider-Man: Into the Spider-Verse" de Sony, el papel protagónico de Isaac en "Moon Knight" ofrece al público una mirada más profunda a su rango de actuación. Ese rango se destaca durante las escenas en las que una de sus personalidades se enfrenta a una superficie reflectante y

se comunica con la otra. Claro, no es una forma terriblemente original de representar múltiples personalidades en la pantalla grande, solo pregúntale a Willem Dafoe de la trilogía de Sam Raimi "Spider-Man". Aún así, no se puede negar que Isaac hace un excelente trabajo al hacer que Steven y Marc sean convincentemente diferentes entre sí. El actor hace todo lo posible para crear un contraste entre sus personalidades enfrentadas, incluso logrando el deliberadamente terrible acento británico de Steven, que, de manera divertida, lo habla un estadounidense que no sabe que es estadounidense.

Como beneficio adicional, incluso podemos ver a Isaac canalizando el estilo hilarantemente dramático de Khonshu de F. Murray Abraham durante el juicio fallido de Harrow. Si esto no hace que los fanáticos ignoren por completo su decepcionante papel como el villano titular en la deslucida "X-Men: Apocalipsis", no sabemos qué lo hará.

Lo peor: coreografía de lucha deslucida y CGI inestable

La serie tuvo un presupuesto muy bajo

No sorprende que un programa como "Moon Knight" tenga un presupuesto considerablemente más bajo que, por ejemplo, "Avengers: Infinity War" o "Captain Marvel". Después de todo, aparte del hecho de que es una producción para la pantalla chica, Moon Knight no es un personaje que asociarías con coloridas explosiones de energía o entornos extraterrestres. Sin embargo, las brechas en el presupuesto de "Moon Knight" se vuelven dolorosamente claras en ciertas áreas, especialmente cuando dichas áreas son escenas de lucha que involucran coreografías complicadas o CGI.

Si bien la coreografía de lucha en "Moon Knight" no es mala en sí misma, a veces puede ser incómoda, plana y aburrida. oómo Decider lo expresó en el resumen del episodio 3 del sitio, "la coreografía de lucha es mixta, especialmente para una serie que se vendió como una especie de regreso al combate sombrío y arenoso de los viejos programas de Marvel/Netflix [...] .] lleno de ruido y furia, pero sin peso al final".

Mientras tanto, parece que "Moon Knight" podría necesitar mucho más trabajo y enfoque en el departamento de CGI. Cosas como la física de la capa de Moon Knight y la persecución del camión en el episodio uno parecen un poco extrañas, no lo suficientemente terribles como para destrozar por completo la serie, pero nunca lo suficientemente bien como para convencer a la audiencia de sumergirse completamente en la realidad del programa. De hecho, justo después de que la serie debutara en Disney+, los fanáticos recurrieron a Twitter para romper uno nuevo por su CGI inferior (a través de Meaww).

Lo mejor: la mayor parte de la violencia se deja a la imaginación

Las escenas violentas no son tan gráficas

Aunque las escenas de acción y los efectos especiales en "Moon Knight" no son exactamente lo que podrías considerar de primer nivel, Marvel Studios merece algo de crédito por el enfoque interesante que el equipo de producción ha adoptado al manejar las escenas de lucha.

Al principio de la serie, queda claro que donde quiera que vaya Marc Spector, sigue la carnicería, aunque los espectadores rara vez pueden ver cómo sucede. En cambio, la audiencia generalmente recibe las secuelas de las escenas de lucha (generalmente cada vez que Steven recupera el control con éxito después de perder el conocimiento en momentos críticos), dejando gran parte de la violencia real fuera de la pantalla y en la imaginación del espectador.

Si bien se puede argumentar que esto es simplemente un movimiento inteligente por parte del equipo de producción en En términos de conservar el presupuesto para las escenas de lucha, este tipo de narración también fortalece la narrativa general de "Moon Knight". Después de todo, hay pocas cosas que pueden superar el terror y la brutalidad de los escenarios que inventamos en nuestras cabezas, y ver el rastro de cuerpos a raíz de la personalidad alternativa de Steven también deja muchos vacíos para que nuestras mentes los llenen.

Lo peor: repetir un punto de la trama de una (gran) película de MCU

El antagonista hizo un gran papel en la serie

Arthur Harrow actúa como el principal antagonista de "Moon Knight", y su misión es muy clara desde el primer episodio. Quiere usar el escarabajo dorado para encontrar el lugar de descanso final de Ammit y traerla de vuelta. Harrow cree que el tipo de castigo preventivo de Ammit (juzgar a las personas capaces de cometer delitos y eliminarlos antes de que puedan causar daño) es exactamente lo que necesita la humanidad. Si bien este es sin duda un tema interesante para cubrir en una serie de Marvel, no es la primera vez que la MCU explora las trampas de un sistema de justicia tipo "Minority Report".

"Capitán América: El soldado de invierno" de 2014 abordó exactamente el mismo enigma filosófico: ¿Deberías esperar hasta que todas las flores de tu jardín estén muertas antes de comenzar a arrancar las malas hierbas? Sin embargo, la película ya maneja el tema de manera magistral, profundizando en las razones por las cuales un sistema de este tipo solo es realmente efectivo y justo en teoría. Tampoco ayuda que "Moon Knight" no ofrezca comentarios sociales más sustanciales, ni hace sentir que este dilema es particularmente urgente o amenazante. Como escribe Alex Wench para Inverse, "es difícil ver 'Moon Knight' y no sentir que Marvel simplemente está renovando el viejo terreno al reutilizar una trama de una de sus mejores películas".

Lo mejor: abordar el tema de la enfermedad mental

La inclusión del tema fue interesante

Otra cosa que distingue a "Moon Knight" de otros programas de superhéroes es su manejo cuidadoso y decidido de la salud mental. En esta versión del personaje, Marc Spector tiene un trastorno de identidad disociativo (TID), lo que allana el camino para que comparta su cuerpo con la personalidad de Steven Grant, o quizás, viceversa.

Curiosamente, la salud mental no siempre fue un aspecto crítico del personaje en el material de origen (a través de The Hollywood Reporter). Cuando Moon Knight comenzó a convertirse en un personaje recurrente en los cómics, Steven Grant, el rico empresario, y Jake Lockley, el taxista, no eran personalidades alternativas a Marc Spector, el mercenario. En cambio, eran disfraces y alias que le permitían operar abiertamente y recopilar información de manera encubierta (dependiendo de lo que la situación necesitara) para convertirse en un Avatar de Khonshu más efectivo. Fue solo gracias a los equipos creativos posteriores que la enfermedad mental se convirtió en una parte central de la historia de Moon Knight.

Como escribe Richard Newby en su artículo para The Hollywood Reporter, "'Moon Knight' se perfila como un estudio de personajes fascinante que, con suerte, dará lugar a más conversaciones sobre los aspectos que más valoramos en lo que respecta a la adaptación y la representación".

Si usted o alguien que conoce tiene problemas de salud mental, comuníquese con Crisis Text Line enviando un mensaje de texto con HOME al 741741, llame a la línea de ayuda de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales al 1-800-950-NAMI (6264), o visite el Instituto Nacional de Web de Salud Mental.

Lo peor: Ritmo y calidad inconsistentes

El ritmo no fue el favorito del público

A lo largo de su temporada de seis episodios, "Moon Knight" intenta cambiarlo en términos de ritmo, tal vez para mantener las cosas interesantes. Desafortunadamente, este enfoque a veces hace que el programa sea tan inconexo y desordenado como su protagonista, y como resultado, su calidad general se ve afectada.

Por ejemplo, mientras que los dos primeros episodios tienen un ritmo bastante bueno y ofrecen una cantidad equilibrada de exposición y acción, las cosas comienzan a ir cuesta abajo en los episodios tercero y cuarto, particularmente durante las aventuras de Marc y Layla (May Calamawy) en Egipto. Su búsqueda para llegar antes que Harrow a la tumba de Ammit los lleva a lo que se puede describir mejor como una glorificada persecución de MacGuffin, que ralentiza el espectáculo a un paso doloroso y miserable. Es durante estos momentos cuando "Moon Knight" se siente como una película de una hora y media estirada a la fuerza para encajar en seis episodios de casi una hora de duración.

Dejando de lado estos problemas, "Moon Knight" sigue siendo uno de los mejores proyectos que han surgido del MCU, y su héroe único es una valiosa adición al creciente panteón de leyendas de acción en vivo de Marvel.

