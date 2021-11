"Lo mejor sería que se fuera": Azela Robinson sobre Carmen Salinas

Desde que la sociedad mexicana pero sobre todo el mundo del espectáculo supo la noticia de que Carmen Salinas habría entrado a estado de coma natural por una hemorragia cerebral, son muchos los actores y presentadores que han hablado del tema.

En este sentido te informamos puntualmente en La Verdad Noticias que Eugenio Derbez habló con los familiares de la productora de "Aventurera" y se puso a su disposición para apoyar en lo que necesiten.

Sin embargo, otros como es el caso de la también actriz Azela Robinson han causado controversia e incluso ataques por parte del público ya que este miércoles expresó que "lo mejor sería que se fuera".

Las declaraciones de Azela Robinson

Fue al programa de televisión "Hoy" al que ofreció dichas declaraciones, donde de forma muy honesta dijo que "Carmelita" fue su madrina en los inicios de su carrera pero que su experiencia no fue la mejor.

"Fue mi madrina en el cine, cuando te amadrinan, ella me bautizó en una regadera y casi me ahoga, me dio unas buenas cachetadas y patadas en las pompas", expresó.

Pero lo más alarmante fue en el momento que aseguró que lo mejor sería que Carmen Salinas muriera, ya que dijo la hemorragia cerebral le dejaría secuelas permanentes en su vida.

"Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila a reunirse con sus amados como su hijo, como el chatito. Yo creo que lo mejor sería que se fura por que lo que tiene es muy grave y y ella no es feliz sino está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa", finalizó.

¿Por qué está en coma Carmen Salinas?

Anteriormente te hemos informado que el complejo estado de salud por el cuál esta atravesando Carmen Salinas tiene que ver con una hemorragia cerebral que sufrió la semana pasada.

Al principio la familia había declarado que se trataba de un derrame cerebral, lo que en términos médicos es menos grave, sin embargo la hija de la actriz dio a conocer a medios que lamentablemente es más complicado ya que fue una hemorragia por lo que se teme que cause daños irreversibles.

