Lluvia de famosos en Las Lunas del Auditorio

Diversos famosos desfilaron la noche de este miércoles con su mejor atuendo en la decimosexta entrega de Las Lunas del Auditorio. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México Maribel Guardia fue una de las estrellas que sorprendió a los presentes con su nuevo look, pues cambio su larga cabellera para lucir un corte por arriba de los hombros. “Soy cleopatra verdad, viste, ay bueno, hay que inventar cositas de vez en cuando”. Ninel Conde llegó luciendo su escultural figura, misma que afirma ha descuidado por cumplir con su labor de mamá. “Pues sacrificas tiempo, ahorita la verdad no he podido ir al gimnasio por lo mismo, por los proyectos, porque quiero estar con mi hijo, entonces a veces se sacrifican ciertas cosas, en este caso ha sido el gimnasio espero no se note mucho”. Por su parte, María León respondió a las críticas que han generado sus videos practicando Pole Dance. “La verdad no tenía idea que iba a generar tanta como polémica y aceptación, como las dos partes, me da mucho gusto que de alguna manera eso motive a la gente atreverse a hacer lo que quiere hacer y se de la oportunidad de realizar sus sueños independientemente de lo que la gente diga”. A su vez, Adrián Uribe recordó con humor el momento en que fue confundido con Eugenio Derbez: “era Berdez, no Derbez, era Eugenio Berdez, ni siquiera me decía Derbez, fue muy chistoso, creo que fue un suceso en las redes sociales porque a mi pareció muy divertido, la señora estaba muy emocionada porque estaba viendo a Eugenio”. Asimismo, Mane de la Parra aseguró que las cosas entre Paulina Goto y Elizabeth Álvarez están mejor que nunca luego del golpe que le propinó la novia de Horacio Pancheri a la esposa de Jorge Salinas. “La primera asustada fue Pau porque obviamente nunca hubo ninguna intención de que se pegaran (…) y Elizabeth lo tomo por el lado amable”. Finalmente, Carlos Rivera afirmó que por el momento no tiene intenciones de regresar al teatro. “Ahorita no hay tiempo, pero ya habrá, ya tuve mucho tiempo para el teatro, ahora es el tiempo de la música”. Además de los mencionados, otros artistas como Alejandra Ávalos, quien negó pasar por una fuerte depresión tras la cancelación de su boda; Oscar Schwebel del grupo OV7, reconociendo el profesionalismo de Paulina Rubio durante su participación en los 90’s Pop Tour, y Enrique Guzmán, mostrando su interés en participar en la serie biográfica de su hija Alejandra, quienes también dieron gala a este evento de talla internacional.

