Llora Ariadna Grande tras recordar el atentado en Manchester

La famosa cantante Ariadna Grande hizo una visita en el programa de radio “Beats 1”, con el fin de promocionar su nuevo álbum titulado “Sweetener”, en el cual tiene un tema de nombre “Get Well Soon" donde habla del atentado de Manchester y la importancia que tiene para ella, ya que lo ocurrido ahí la dejo marcada de por vida.