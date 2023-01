Llevó la foto de su esposa muerta al concierto de Adele y la hizo llorar

Adele es una famosa cantante que no sólo es querida por su música, sino por ser una inspiración y por conmoverse hasta las lágrimas con las historias de sus fans.

Tal parece que eso fue lo que hizo Adele en una de sus más recientes presentaciones, pues la cantante se conmovió hasta el llanto cuando se dio cuenta de un detalle que no alcanzó a percibir en una primera instancia.

Resulta que Adele se conmovió hasta el llanto por el gesto de un hombre entre su público y es que la cantante suele caminar a veces entre el público mientras canta, situación que muchos aprovechan para sacar la selfie, grabar o poner en videollamada a personas que no pudieron asistir.

Adele conmovida por un fanático

Pues bien, Adele pensó que eso último había hecho un hombre entre el público en su presentación, pero después se dio cuenta de la verdad. Él no estaba alzando su teléfono para “acercar” a una persona en videollamda, en realidad se trataba de una foto de su esposa mientras la cantante interpretaba “When We Were Young”.

Adele notó lo anterior minutos después, ya en el escenario, y no pudo contener el llanto expresando sus sentimientos: “Cuando camino entre la audiencia, desearía que pudieran ver lo que veo. Porque hablo con algunas personas todas las noches, pero sólo veo pequeñas historias de la gente y había un hombre…”.

“Él está ahí, ¿pueden verlo sosteniendo su teléfono? Creo que ella es su esposa“, dijo Adele ya con lágrimas en los ojos.

Adele se soltó al llanto

La humildad y sencillez de Adele es alucinante.

De las voces más prodigiosas, artista enorme, mujer excepcional. iconoclasia, por decir lo menos. Larga vida para Adele❤️��❤️��❤️��

— Dominique Peralta (@DominiquePeralt) January 29, 2023

La famosa cantante Adele al final no logró contener más y terminó llorando por el gesto del hombre en su presentación y por no haberlo notado antes: “Creo que ella no está aquí y eso de verdad me conmueve. Parece que estás solo y lo lamento mucho… lamento mucho tu pérdida. Lo siento mucho, no me di cuenta de lo que me estabas mostrando“.

