Llegó la Navidad a Oaxtepec Morelos

Christmas in the Park es el concepto que el parque acuático de Six Flags con sede en Oaxtepec, Morelos presentó al público ofreciendo diversas actividades navideñas donde pueden participar todos los integrantes de la familia.

Fiesta acuática navideña

La magia y las luces son los factores importantes que encierran esta nueva aventura: albercas, toboganes y jardines bellamente iluminados es la primera impresión que tendrá cuando llegue al parque.

El restaurante también ofrece a los comensales un menú especial a los visitantes.

Entrada la noche, los asistentes podrán admirar la iluminación diseñada especialmente para esta ocasión, mientras recorre la villa navideña la música de fondo son los villancicos completamente en vivo.

Costos y ubicación

Si usted desea visitar el parque en esta época navidela, lo puede hacer del 10 de diciembre al 8 de enero del 2023.

Se encuentra ubicado en la autopista México-Cuautla kilómetro 27+200 en el centro de Oaxtepec Morelos, a unas dos horas de la Ciudad de México.

El costo general es de 390 pesos con un horario de 9 de la mañana a 21 horas.

