¿Llegará el documental de Billie Eilish a Netflix? Esto es lo que sabemos

El esperado documental “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” ya tiene fecha de estreno y México será uno de los cuantos países afortunados en los que se proyectará en salas de cine.

La producción dirigida por el reconocido cineasta R.J. Cutler (“Nashville”) muestra una parte íntima de la vida personal de Billie Eilish, quien a sus 19 años se ha coronado como una de las artistas más exitosas de esta generación.

La cinta muestra el proceso de trabajo de Billie Eilish y su hermano Finneas, quien es productor musical, durante la producción de su primer disco “When We Fall Asleep Where Do We Go?”.

El documental se estrena el próximo 26 de febrero y en México podrá verse a través de los complejos Cinépolis que estén operando en el país. Actualmente la preventa ya está activa y las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Cinépolis.

¿Llegará el documental de Billie Eilish a Netflix?

No, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry no llegará a Netflix. Se lanzará en cines y en Apple TV + el viernes 26 de febrero de 2021. Dirigido por RJ Cutler, el documental utiliza metraje detrás de escena, informando al público sobre el proceso creativo del primer álbum de Eilish.

El segundo tráiler se lanzó recientemente después de que se presentara el primero en diciembre de 2020. En él, Billie habla de su conexión con los fans: “Miro a la multitud y veo que todas las personas están pasando por algo. Y tengo los mismos problemas”.

“Pensé, ¿por qué no convertir esto en arte en lugar de simplemente vivir con eso?, agregó la cantante de ‘Bad Guy’. Como mencionamos en La Verdad Noticias, el documental de Billie Eilish tendrá una duración de 2 horas y 20 minutos.

