Llega al mundo Jimmy Page, el gran gurú del rock

Jimmy Page se convirtió en uno de los guitarristas de estudio más requeridos para grabaciones en Inglaterra, trabajó con artistas de la talla de The Who, Donovan, Pretty Things, The Rolling Stones, entre otros.

En 1966 aceptó ingresar a The Yardbirds en sustitución de Eric Clapton, pero para 1968 tras deshacerse el grupo, Page busca músicos para su banda y conoce a Robert Plant que invita a la batería a John Bonham y para el bajo aceptan a John Paul Jones. Se llaman los ‘New Yardbirds’ y realizan una gira por Escandinavia y de regreso a Londres, Page lo renombra ‘Led Zeppelin’.

Con Led Zeppelin, Jimmy Page alcanzó la cima del éxito a nivel mundial.

En sólo 30 horas grabaron y mezclaron en los Olympic Studios de Londres su primer álbum. El 15 de octubre de 1968, dieron su primer show en vivo como Led Zeppelin. El disco salió a la venta el 17 de enero de 1969 y a mediados de febrero ingresó en el Top 100, donde estuvo por 73 semanas. Llegó a ocupar el puesto Nº 10 en mayo del mismo año.

Su segundo disco, ‘Led Zeppelin II’, salió a la venta en octubre de 1969 y no tardó en llegar al número 2. El álbum incluyó ‘Whole lotta love’, un Top 10 en los Estados Unidos. A fines del '69 el grupo recibió un Disco de Oro y dos de Platino, vendieron un millón de copias en los Estados Unidos.

Un total de 9 discos de estudio realizó con Led Zeppelin y 3 álbumes en vivo grabó con esta banda.

El 5 de octubre de 1970 salió a la venta ‘Led Zeppelin III’ y en diciembre empezaron a grabar su cuarto trabajo, que se editó el 8 de noviembre de 1971. En los Estados Unidos alcanzó el primer puesto en ventas y durante varios años fue el disco más vendido gracias a la intensa difusión, que aún hoy continúa, del tema ‘Stairway to heaven’.

El 31 de marzo de 1973 vio la luz ‘Houses of the holy’, el quinto disco de la banda. Esta fecha coincidió con la salida del disco ‘Physical Graffiti’, su primer doble, que no sólo sorprendió por su música, sino también por su osado diseño de tapa y sobre interior. ‘Presence’, salió a la venta en abril de 1976 y fue Disco de Platino antes de su lanzamiento. En octubre de ese año, aparece otro disco doble, ‘The song remains the same’, grabado en vivo. Al mismo tiempo, organizaron la premiere de la película homónima, en Nueva York, Londres y Los Angeles.

Tras la separación de Led Zeppelin, a causa de la muerte del baterista John Bonham, participó en el disco de ‘The Honeydrippers’ en 1984, creó el grupo ‘The Firm’ con los que grabó dos álbumes, el homónimo debut de 1985 y ‘Mean Business’ en 1986. Además formó el dueto Coverdale-Page grabando un disco de estudio en 1993, para después reunirse con su amigo Robert Plant para registrar los álbumes ‘No Quarter’ (1994) y ‘Walking into Clarkside’ (1998). Por si fuera poco compuso y produjo las bandas sonoras de las películas ‘Dead Wish II y III, y realizó el disco solista ‘Outrider’.

Ricardo D. Pat