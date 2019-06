Llega a la capital de Yucatán Jesucristo Súper Estrella

Las funciones para disfrutar el espectáculo serán a las 7:00 y 9:30 pm. Los asistentes volverán a escuchar clásicos como: “I Don’t Know How To Love Him” y “Sueño con volver a verte”, que más allá de representar temas icónicos de la puesta en escena, han sido grabados por leyendas de la música de alcance internacional.

Jesucristo Superestrella es una ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice que primero surgió como álbum conceptual en 1970.

Esta ópera rock vio la luz en Broadway en 1971. Desde entonces, innumerables reposiciones han tenido lugar en cada rincón del planeta. Su éxito se extrapoló hasta el ámbito cinematográfico y, recientemente, la cadena NBC transmitió la obra en vivo con un elenco de celebridades que incluyó a John Legend como Jesús, Sara Bareilles como María Magdalena y Alice Cooper como Herodes.

En 1971, esta adaptación libre de los Evangelios, dio el salto a los escenarios de Broadway.

La acción se desarrolla durante la pasión de Cristo, pero desde una óptica moderna en donde los avances tecnológicos en materia de pantallas led, video mapping y una escenografía creada por talento de nivel mundial podrán ubicar a los personajes bíblicos en medio de espectaculares paisajes que recrearán las dos temporalidades de esta propuesta de vanguardia: la época en que se desarrolla originalmente la historia y un plano fantástico en el que es posible revisar lo que el legado de un gran predicador que se valió de lecciones sobre el amor y sobre el perdón, tendría que decir entre nosotros, hoy día, si su anécdota fuera recreada en el contexto urbano contemporáneo.

Enrique Guzmán dará vida a Herodes.

El reparto de lujo está integrado por: Beto Cuevas como Jesús, Erik Rubín en el papel de Judas, María José como María Magdalena, Leonardo de Lozanne en el rol de Poncio Pilatos, Yahir como Pedro y el regreso al teatro de: Enrique Guzmán como Herodes.

Ricardo D. Pat