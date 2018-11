Llega a Yucatán el destacado fotógrafo venezolano Ronaldo Schemidt

Ronaldo Schemidt, ganador del World Press Photo 2018, estará en la capital de Yucatán para participar en el 11 Encuentro Fotográfico México donde compartirá sus experiencias y además exhibirá varias de sus fotografías más famosas.

La imagen del joven manifestante venezolano que pasa corriendo envuelto en llamas fue la imagen tomada por Ronaldo el 3 de mayo de 2017 que se convirtió en el símbolo de un país en llamas. Schemidt es un fotógrafo de 46 años que trabaja para la Agencia France-Presse que con esta gráfica ganó el primer premio del World Press Photo, el concurso más prestigioso del fotoperiodismo.

José Víctor Salazar Balza, de 28 años de edad, ardiendo en llamas.

La foto en cuestión muestra al manifestante José Víctor Salazar Balza, de 28 años de edad, en llamas durante los enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, el 3 de mayo de 2017.

“Yo estaba muy, muy cerca y de espaldas. Solo sentí la explosión, el calor en mi espalda. Reaccioné volteándome rápidamente. Tenía mi cámara colgada en el hombro derecho, la levanté y disparé y no paré de disparé en la bola de fuego. En ese momento no sabía que estaba sucediendo realmente. Todo se desarrolló en pocos segundos, no más de cinco. Cuando revisé mi cámara, sentí impresión cuando vi las fotos, por el muchacho, por el accidente, por el nivel de violencia al que había escalado al conflicto”, relató en entrevista concedida a The Objetive.

Schemidt capturó la imagen en el instante en que Víctor Salazar pasaba delante de una pared pintada con un grafiti donde se podía leer la palabra “Paz”. Recuerda que el chico fue rápidamente auxiliado por sus compañeros y luego por los paramédicos que lo enviaron de inmediato al hospital. Ronaldo confirmó que supo que el muchacho se recuperó físicamente de las quemaduras tras un prolongado período de rehabilitación.

El fotógrafo se crió en Caracas, donde estudió antropología en la Universidad Central de Venezuela, antes de instalarse en México en el año 2000. Desde entonces ha podido cubrir importantes eventos como el Mundial de Fútbol celebrado en Brasil en el año 2014, la muerte de Fidel Castro dos años después y por supuesto los devastadores sismos que golpearon a nuestro país en el año 2017. Precisamente reconoce que uno de los episodios más duros que ha tenido que enfrentar se presentó precisamente en México, cuando cubrió el incendio una guardería donde murieron más de 50 niños quemados.

Ronaldo participará en el evento que se celebra en Mérida este viernes 16 con la plática “Ética y fotoperiodismo en zonas de conflicto” y la exposición con imágenes del Conflicto en Venezuela 2017.

Schemidt, quien actualmente radica en México, reconoció que el reconocimiento le dejó un sabor amargo, ya que al ser venezolano, le ocasionó sentimientos encontrados. “Tengo amigos y familiares allá, sé igual que todo el mundo lo que se está viviendo en Venezuela.

Ricardo D. Pat