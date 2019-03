Llega a México el triunfador libro “365 Citas Contigo”

Laura Chica es psicóloga y coach, consultora, conferenciante y formadora. Está especializada en desarrollo de personas y equipos, visibilidad y psicología positiva e inteligencia emocional. Cuenta con veinte años de experiencia en el ámbito del desarrollo de personas y equipos, la formación, y la consultoría para el desarrollo del talento.

“365 citas contigo” ha llegado ya a su tercera edición y recientemente llegó a México, logrando una respuesta increíble, ya que es una obra que no enseña que a veces nos encontramos tarde, pero no importa, porque no importa cuando sea, pues será siempre a tiempo.

Laura Chica además es bloguera de referencia en el área de desarrollo del talento, visibilidad e influencia y desarrollo personal.

¿Esperabas llegar tan rápido a una tercera edición?

No, la verdad es que no me lo esperaba, todo ha ocurrido en tan solo cuatro meses, ha sido como una sorpresa y pues la verdad es que estoy muy agradecida.

¿Cuál consideras la mayor virtud de tu libro?

Yo creo que se debe a una necesidad de recordamos muchas de esas cosas que en nuestro día a día se nos pasan, porque yo no digo nada que no sea ordinario o normal, lo que pasa es que a lo mejor ese recordar nos hace pensar cómo estoy yo, tú lees y entiendes que es verdad que estamos a todo y se me olvida pensar cómo estoy yo.

¿Este trabajo nos ayuda a tomar mejor consciencia?

El libro va también mucho al tema de hacernos caso y prestarnos más atención. Incluye mucho de “auto amor”, hay mucho de ese reconectarte, de ese reencontrarte y de esas frases y mensajes que te ayudan a volver a encontrar en ti eso que se te ha olvidado.

¿Te ha sorprendido la reacción de la gente al leerlo?

Sí, es una barbaridad, he recibido muchísimos mensajes de gente que asegura que el libro les ha cambiado la vida, porque les ha regalado la oportunidad de dedicarte tiempo a ti, a reflexionar sobre ti. Creo que las personas lo han recibido desde el amor puro.

¿Tienes alguna frase favorita de este libro?

Sí, una que me regaló un fan: “Siempre es el momento de ser quien quieres ser”, que resume la razón por la que yo trabajo cada día.

