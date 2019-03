Llega Yucashow para divertir a las audiencias

Los integrantes de Yucashow interpretan cumbia, merengue, salsa, banda, rock en español y aunado a eso ofrecen el plus del show de imitaciones, donde no pueden faltar Juan Gabriel, Vicente Fernández, Alex Lora, Alejandra Guzmán, Raphael, Leonardo Flavio, Eros Ramazzotti a quienes no solo imita en la voz y entonación sino también en la forma en que estos artistas interactúan con el público.

Cristian, hijo de Jesús, encargado de los teclados y las secuencias, el más joven del trío comentó a La Verdad que lleva tocando apenas dos años profesionalmente lo que lo hace muy feliz pues disfruta de todo tipo de música, incluyendo el reggetón y el trap.

El más experimentado es William quien lleva 27 años en la música, dijo que comenzó con el Grupo San Francisco, formó parte de Taxco, también de Proyecto Digital y que conoció a Jesús cuando trabajaba como chofer en Auto Progreso, y al ir conviviendo se dieron cuenta del talento del segundo y fue así que decidieron dar forma a Yucashow.

Dijeron que iniciaron tocado en varios restaurantes de Mérida, pero desde finales del año pasado y el inicio del 2019 les han llovido contratos para eventos privados, generalmente cumpleaños, en parte porque cobran bastante accesible pro sobre todo porque logran conectar con el público que se divierte en grande con su show. Jesús confesó que desde joven le gustó cantar pero sobre todo vino con una chispa especial para hacer pasar momentos agradables a la gente, así que dedicarse a este negocio se ha dado de una manera muy natural.

Su arsenal abarca más de 40 canciones, y sus contratos generalmente abarcan hasta 5 horas de música ininterrumpida, lo que además los convierte en una opción realmente atractiva.

Comentaron que lo que lo ha ayudado a crecer profesionalmente es que durante todo el evento Jesús convive con la gente, interactúa con ella y eso hace que pese a la competencia sean buscados porque la gente les agradece ese valor agregado que distingue a su proyecto.

Finalizaron diciendo que no descartan que en el mediano plazo puedan incorporar a otros músicos para que el show crezca en calidad. Puedes contratarlos al teléfono 9991 8198 47.

Ricardo D. Pat