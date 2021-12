Llega And Just Like That, reebot de Sex and The City

El momento finalmente ha llegado para todos los fans de Carrie Brdshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, pues el reboot de Sex and The City ya llegó a las plataformas, y te decimos los highlights de And Just Like That.

Antes de seguir leyendo te advertimos que este artículo tendrá algunos spoilers del primer episodio.

Y es que, desde que vimos las primeras imágenes de Sarah Jessica Parker en el reboot, estábamos emocionados por este regreso a la pantalla.

¿Qué podemos esperar de este reboot de Sex and The City?

La serie ya se estrenó

En esta serie vemos un cambio distinto en el tono de la manera de llevar la serie, sin duda el regreso de Carrie, personaje interpretado por Sarah Jessica Parker y Mr. Big fue uno de los momentos más especiales, pero con profundo dolor al final del primer episodio él muere, por lo que seguramente el dolor, el duelo y todo esto se verá plasmado en los próximos episodios.

También se habla de una enemistad, entre dos de nuestras protagonistas. Se nos insinúa que Miranda está teniendo un grave problema de alcoholismo, mientras que Charlotte y su perfecta existencia se quedó estancada.

¿Cómo ver And Just Like That?

Para poder ver esta serie es necesario tener un contexto de lo que pasó con las temporadas anteriores.

Podrás sintonizar esta nueva temporada a través de la pantalla de HBO Max, y será un capítulo semanal lo que se estará viendo de esta nueva serie, que nos dará una mirada a la vida independiente de las neoyorquinas.

¿Te gustó el primer capítulo de And Just like That, el reboot de Sex and The City?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre los nuevos estrenos.

