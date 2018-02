Llaman vulgar y 'corriente' a 'Bebeshita' por lucir vestido transparente

La 'Bebeshita', participante de 'Enamorándonos', publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que causó furor entre sus seguidores y otros usuarios, ya que aparece luciendo un vestido transparente y ajustada lencería dorada.

Aunque sí recibió elogios por parte de algunos internautas, también recibió críticas fuertes.

No paraban de llamarla vulgar y 'corriente'.

'¿Te vestiste de corriente o eres así?', 'Ese vestido, si así lo pueden llamar, está muy feo y no lo luce bien Daniela', 'No puedo creer que seas tan naca y vulgar para vestir. Naca siempre has sido pero tú vulgaridad ya llegó al grado de Damaris', 'Súper naco el vestidito, si es que se le puede llmar vestido, corriente. Mejor hubiera ido en bikini, digo', esto fueron algunos de los comentarios a la publicación de la famosa.

En la cuenta de Facebook Chismes VIP Enamorándonos también fue publicado un video en el que se puede ver a 'Bebeshita' haciendo un reto de baile bastante atsrevisdo.

En el material no deja nada a la imaginación, según el título de la grabación que hasta ahora tiene aproximadamente 32, 052 mil reproducciones.

Daniela Alexis, de 27 años de edad, no cabe duda que es uno de los personajes más polémicos del programa de TV Azteca y es que siempre hace lo posible para se hable de ella y no pase desapercibida.

Y definitivamente siempre lo ha conseguido, pues de ella se han dicho muchas cosas, desde que es una chica muy materialista, sus cirugías para quedar 'mejor de lo que ya estaba', sus desfiguros en las redes sociales y lo más reciente su relación con el payasito Lapizito.

El pasado 6 de febrero igual llamó la atención de sus seguidores, pues durante una de las emisiones en vivo del programa, Bebeshita aplicó la estrategia de Britney Spears.

Desató las burlas de todos y las comparaciones, pues se le ocurrió aparecer completamente pelona.

'La verdad es que siempre tuve la idea de raparme, así como Britney Spear de que agarras y te rapas, y no me parece mal, me veo bonita, me siento bonita', dijo ante las cámaras.

A pesar de que su look se debía a una 'buena causa' lo único que provocó fueron burlas y criticas en su contra. Al grado de ser comparada con 'Lucas'