Llaman "diosa" a Kunno por este vestido que usó en los Premios Billboard 2022

El pasado jueves 29 de septiembre se llevó a cabo la celebración de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, y en La Verdad Noticias te compartimos las reacciones de los usuarios por el espectacular vestido negro que usó Kunno para la gran noche.

A través de las redes sociales han compartido fotografías y videos del look del influencer mexicano de 22 años de edad, quien sorprendió con un elegante vestido en color negro de satin que combinó con un collar de perlas.

Tras desfilar en la alfombra roja que colocaron en el Watsco Center de Miami, Florida, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, algunos comentan que lucía como una diosa, y se veía espectacular con aquel vestido, aunque también algunos lo criticaron.

Kunno llegó con vestido negro a los Billboard de la Música Latina 2022

Durante una entrevista, el joven influencer comentó que nunca había usado negro para una alfombra ya que siempre se ha caracterizado con looks coloridos, pero en esta ocasión apostó por un vestido negro.

Por su parte, los usuarios comentaron: "También pensé que era Alejandra Guzmán", "Pensé que era Lady Gaga", "Su cara es una mezcla entre Alejandra Guzmán y Ninel Conde en versión realidad", "No sé por qué sigue siendo famoso", "Úrsula eres tú", "Pero qué hace ahí". Fueron algunas reacciones.

El influencer modeló un vestido negro en la alfombra roja de los Premios Billboard 2022

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que el influencer saltó a la fama por una caminata que se viralizó en TikTok. Desde entonces sus videos de bailes lograron cautivar a millones de usuarios. Actualmente cuenta con más de 27 millones de seguidores.

Te puede interesar: Kunno reveló que él ya no es solo un tiktoker sino una verdadera “celebridad”

¿Cuántos Dislikes tiene la canción de Kunno?

El influencer ha lanzado algunas canciones

Tras darse a conocer en TikTok, Kunno dio a conocer su talento en la música, pero el video musical de la canción "Tal vez no" fue el video con más "no me gusta". En noviembre de 2021 obtuvo más de 2.5 millones de dislikes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram