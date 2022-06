Llaman chantajista a Laura Bozzo ¿Quiere abandonar La Casa de los Famosos?

La tensión en La Casa de los Famosos ha causado varias reacciones en redes sociales, pero ahora Laura Bozzo dio de qué hablar, y en La Verdad Noticias te compartimos lo que pasó en el cuarto morado, pues la peruana dio un mensaje contundente si el público elimina a Daniella Navarro.

Y es que, todo surgió durante una conversación entre la peruana, Navarro y Julia Gama, quienes estaban hablando sobre la complicidad que han tenido Niurka y Natalia Alcocer, quien ha ignorado a la conductora tras el polémico pleito que protagonizaron en la casa.

Anteriormente te dimos a conocer quiénes son los nominados del reality show de Telemundo, la mayoría son los habitantes del cuarto morado, lo que ha causado el enojo de la conductora, quien dijo que si se va Daniella, ella haría sus maletas.

¿Laura abandonará La Casa de los Famosos?

Laura Bozzo amenaza con irse de La Casa de los Famosos

En un video en TikTok revelaron lo que comentó Bozzo y fue lo siguiente: "Espero no arrepentirme más adelante de haberme metido acá...", mientras que Daniela dijo que si sale de la competencia es por culpa de Toni, porque a ella la exhibieron como la mala.

Por su parte Laura le dijo a Daniella: "Tú no vas a salir de aquí...bueno si sales, sales conmigo...¡Ay tú no me conoces!. Qué poco me conoces Daniella, en ese mismo momento hago mis maletas". Expresó la peruana.

Por su parte, los usuarios reaccionaron a los comentarios de Bozzo y mencionaron: "Chantajeando al público", "No se va Laura es mentira", "Es puro chantaje de Laura", "De una vez que se vayan las dos", "Espero que ahora sí lo cumpla porque nada más lo dice para chantajear".

¿Qué pasó con Laura Bozzo?

La conductora de televisión

Desde que la presentadora de televisión se unió a la segunda temporada del programa ha dividido opiniones en las redes sociales, debido a los polémicos momentos que ha protagonizado con sus demás compañeros, algunos usuarios desean que sea eliminada del reality.

Recordamos que la conductora Laura Bozzo ha sido nominada en dos ocasiones y las veces que ha estado en la cuerda floja ha expresado sus deseos de irse de la casa, pero recientemente aseguró que si el público elimina a Daniella Navarro, ella saldría del proyecto.

