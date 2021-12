Llaman “Gorda” a Kimberly Loaiza y explota contra los haters

Una de las youtubers más famosas que hay en México es Kimberly Loaiza, quien cuenta con más de 30 millones de seguidores en Instagram.

Y es que esta famosa ha sabido hacer de su vida todo un espectáculo, sin embargo, con la fama también llegan numerosos haters, quienes no dejan de criticar cada movimiento en su carrera.

En ese sentido, la artista más vista en TikTok en el 2021 no se dekó, y respondió a los haters,

¿Qué dijo Kimberly Loaiza?

La famosa tuvo que estrenar su single antes de tiempo

Todo fue con motivo de su reciente canción, en el que se ve un poco subida de peso, pero esto es debido a que cuando grabó estaba embarazada.

Por lo que, explotó en su cuenta oficial de Instagram, dando explicaciones a sus detractores las razones por las que se veía así.

“También quiero decirle a todos esos haters que se están burlando porque me veo gorda, que estaba embarazada de Juanito, Y si estoy gorda ¿Cuál es el problema?”, añadió la intérprete de ‘Mejor sola’.

La nueva canción de Kimberly Loaiza

Kimberly Loaiza estaba embarazada

La cantante de “Apaga la luz” dio a conocer 'Ya no somos', lo nuevo de Kimberly Loaiza junto a Ovy On The Drums, siendo este uno de sus proyectos más importantes para cerrar el año.

Por lo que pidió apoyo a sus fanáticos, para que le dieran mucho amor y cariño a su trabajo, a fin de que los haters no cumplan su objetivo de arruinar la publicación del evento.

“No saben realmente lo que un lanzamiento conlleva de tiempo y esfuerzo, y lo que se siente ver la manera en lo que esas personas tan malas pisotean el trabajo”,

¿Qué piensas de la manera en la que Kimberly Loaiza reaccionó a los haters?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

