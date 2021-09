Lizzo quiere protagonizar junto a Chris Evans “El Guardaespaldas”

No es ninguna sorpresa que Lizzo tiene un Crush con Chris Evans, pues en varias ocasiones le ha enviado mensajes, e incluso ha dicho que está esperando un hijo suyo.

Por ello, cuando se dio a conocer la noticia de que habrá una nueva versión de El Guardaespaldas, la cantante no dudó ni un momento en alzar la mano.

Y es que hace poco te informamos en La Verdad Noticias que preparan una nueva versión del Guardaespaldas de Whitney Houston, la cantante de “Good as Hell” se propuso junto a Chris Evans.

¿Qué dijo Lizzo sobre Chris Evans y El Guardaespaldas?

El actor y la cantante ya han tenido contacto

Si bien parece que ya habría protagonistas para esta icónica película que nos dejó grandes canciones como “I Will Always Love You”, y suena el nombre de Chris Hemsworth y Tessa Thompson, la cantante ganadora del Grammy no pierde la esperanza de ser considerada.

Quienes comenzaron a preparar esta teoría fueron los fans, quienes no dudaron en aprovechar el crush de la intérprete con Evans para proponer como protagonista, a lo que la famosa que cuenta con 11.5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, no dudo en decir lo siguiente:

“¿De qué estamos hablando?”, y posteriormente mostrar su aceptación a esta propuesta.

El “romance” de Lizzo y Chris Evans

Lizo no oculta su crush con Chris Evans

Desde hace algún tiempo se ha creado una relación platónica en internet entre la cantante y el actor de Capitán América.

Y es que ambos han tenido acercamiento, pues hace poco se dio a conocer que el famoso le envió un mensaje privado, y la actriz enseñó el DM que le envió por instagram Chris Evans.

Lo cierto es que todo son suposiciones, y hasta el momento no hay actores confirmados para el remake de El guardaespaldas. ¿Te gustaría que fueran Lizzo y Chris Evans?.

