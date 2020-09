Lizzo explica por qué ya NO se considera parte del movimiento “body positive”/Foto: E! Online

La música de Lizzo irradia confianza y amor propio, pero una cosa con la que no quiere asociarse por completo es el movimiento de positividad corporal (también llamada body positive/positivity).

Es "fácil" asociarla con ser body positive; lo hemos hecho en el pasado y ella también habló sobre su participación. Lizzo, sin embargo, quiere llevar la narrativa más lejos ahora y dejar las cosas claras: la gordura es normal. Y, lo que es más, el movimiento de positividad corporal se ha apropiado hasta cierto punto.

"Ahora, si miras el hashtag 'body positive', ves chicas de complexión más pequeña, chicas con más curvas. Muchas chicas blancas", dijo Lizzo en una entrevista para la edición de octubre de 2020 de Vogue.

"Lo que no me gusta es cómo las personas para las que se creó este término no se benefician de él", dijo la cantante.

Un ensayo de Medium analiza a las dietistas blancas que monetizan el movimiento, y es por esta razón que es importante destacar a las personas marginadas que no se ven en el movimiento de positividad corporal con tanta frecuencia.

Por ejemplo, Wear Your Voice creó la campaña #BodyPositivityInColor el año pasado para amplificar las voces y los cuerpos (BIPOC, género no conforme, discapacitados) que se considera que quedan atrás en el espacio de positividad corporal.

"Creo que es perezoso para mí decir que soy positiva para el cuerpo en este momento. Es fácil. Me gustaría ser normativa para el cuerpo", explicó.

Lizzo ya no cree en el body positive

Lizzo declaró específicamente en su entrevista de Vogue que lo que vemos en la positividad corporal convencional no beneficia a "chicas con grasa en la espalda, chicas con vientres que cuelgan, chicas con muslos que no están separados, que se superponen. Chicas con estrías. Ya sabes, chicas que están en el club de [tamaño] 18+. Necesitan beneficiarse de... el efecto principal de la positividad corporal ahora. Pero con todo lo que se generaliza, cambia".

La artista continuó diciendo: " Es fácil. Me gustaría ser normativa corporal. Quiero normalizar mi cuerpo. Y no solo ser como, ‘Ooh, mira este movimiento genial. Ser gorda es positivo para el cuerpo’. No, estar gordo es normal".

La ganadora del Grammy de 32 años siempre ha demostrado sentirse orgullosa de su cuerpo. Incluso en sus redes sociales presume su figura con poca ropa, sin importar las críticas que reciba de los haters/Foto: La 92

Ella quiere traspasar los límites con su mensaje al final del día; como señalan los que hemos mencionado aquí, ser positiva para el cuerpo es más que las mujeres blancas mostrando sus abdominales.

"Creo que ahora, se lo debo a las personas que comenzaron esto por no detenerse aquí", dijo Lizzo. "Tenemos que hacer que la gente se sienta incómoda de nuevo, para que podamos seguir cambiando. El cambio siempre es incómodo, ¿verdad?" Absolutamente correcto.

Es similar a lo que expresó Lizzo en una entrevista de 2019 con The Cut: "Incluso cuando la positividad corporal haya terminado, no es que vaya a ser una mujer blanca delgada. Voy a ser negra y gorda, una tendencia y esperar que las personas se amen ciegamente a sí mismas. Eso es amor falso. Estoy tratando de descubrir cómo vivirlo". ¿Estás de acuerdo con lo que dice Lizzo?