Lizzo enfrenta una reacción violenta por posar con Chris Brown

Lizzo está dejando saber que es fan de Chris Brown . El sábado, la cantante de "Rumors" fue vista posando con Brown detrás del escenario en Oakland, California.

Esto durante la parada del Millennium Tour, que contó con actuaciones de Ashanti, Bow Wow, B2K y más, donde tomó un breve momento antes de su sesión de fotos. para decirle a Brown lo fan que es.

En el video , se ve a La cantante ganadora del Grammy Lizzo hablando con Chris Brown y le pregunta: "¿Puedo sacarme una foto contigo porque eres mi persona favorita en todo el maldito mundo?" Después de posar para una foto en solitario con Brown, Lizzo y sus amigos se unen para una foto grupal antes de que termine el video.

La foto de Lizzo y Chris Brown

Lizzo y Brown posaron muy felices

Los fanáticos no están seguros de cómo se sentirán acerca de Lizzo posando con el cantante de "Look At Me Now", quien se ha enfrentado a una gran cantidad de controversias, sobre todo su asalto a la entonces novia Rihanna en 2009, pero también siendo acusado de amenazar a una mujer con un arma en su casa en 2016 y enfrentando acusaciones de violación en 2019.

Algunos críticos de la cantante de “Rumors” desaprobaron que ella fuera una fanática de Brown, mientras que otros la defendieron y explicaron que le gustaba desde que era una adolescente.

La propia Lizzo aún no ha respondido a ninguna de las reacciones violentas que rodearon su foto con Brown, pero sí publicó un video recopilatorio de su tiempo en el concierto, que tituló "LA GIRA DEL MILENIO ES MI SUPERBOWL B — H".

