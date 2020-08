Lizbeth Rodríguez va a exponer INFIELES en Guerreros 2020

Lizbeth Rodríguez, la influencer que ganara fama regalando dinero a cambio de exponer la infidelidad de las parejas, llegó al programa 'Guerreros 2020' para demostrar sus habilidades y rendimiento físico.

La youtuber, también conocida como 'La Chica Badabun', fue invitada por la producción de Guerreros 2020 para realizar diversas pruebas junto al equipo Cobras mientras que en el equipo de los Leones estuvo de invitada la actriz, Martha Julia.

Lizbeth Rodríguez tuvo una participación especial en Guerreros 2020.

Lizbeth Rodríguez hizo travesuras en Guerreros 2020

Además de los divertidos retos, Lizbeth Rodríguez hizo lo suyo y comenzó a revisar los celulares de sus compañeros, el primero en pasar fue Christian Estrada, quien ha estado en el ojo del huracán por ser llamado 'mantenido' por sus exnovias y por su relación con Ferka.

La youtuber le pidió su contraseña, y comenzó a revisar el Whatsapp del actor, lo primero en resaltar fue el contacto 'Ceci' el cual puso nervioso a Estrada, pues estaba frente a su novia, y no contestó quién era, pero según Lizbeth le mandó emojis de corazón. Continuó nombrando mujeres y llegó a un contacto de nombre 'Andrea' a quien le mandó emojis de 'diablito morado', el actor dijo que era una amiga de Guadalajara.

Lizbeth Rodríguez expuso infieles durante su participación en Guerreros 2020.

Cuando llegó la hora de revisar Instagram, Christian Estrada se vio notablemente molesto y comenzó a decir que eso no era parte de la dinámica, Lizbeth no hizo caso y se metió al historial de búsquedas, en su mayoría mujeres, le preguntó a Ferka "¿Y tú cómo te sientes, no te dan celos?", y la actriz respondió: "Estoy feliz y muy contenta porque todos los nombres los conozco. Te amo", dijo a su novio.

Lizbeth Rodríguez enfrenta dura prueba en Guerreros 2020.

Durante un dinámica, Lizbeth Rodríguez debía ser sumergida en una tina de agua helada por cada mala respuesta que dieran sus compañeros, sus expresiones causaron risa en redes sociales, donde los usuarios dijeron que era su 'karma' por todos los infieles que descubrió.

Fotografías: Instagram