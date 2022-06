Lizbeth Rodríguez se burla del embarazo y de la boda de YosStop

La ex integrante de Badabun hizo un desatinado comentario sobre el embarazo de YosStop.

Lizbeth Rodríguez se ve envuelta en una nueva polémica tras realizar un desatinado comentario en Twitter, el cual fue considerado por los cibernautas como una burla a YosStop, quien acaba de celebrar su boda con Gerardo Gónzalez tras anunciar que esperan un hijo juntos.

A través de su perfil oficial, la creadora de contenido para YouTube escribió: “Que oso casarse panzona, la verdad… Pero pues cada quien”. El comentario de la también influencer no fue del agrado de los cibernautas y pese a que en ningún momento mencionó el nombre de Yoseline Hoffman, ellos lo relacionaron al asegurar “que era mucha coincidencia”.

Ante las críticas que desató su desatinado tweet, la creadora de contenido se vio obligada a eliminarlo.

De inmediato, una ola de críticas surgió en contra de la ex integrante de Badabun, lo que provocó que se viera en la obligación de eliminarlo y no volver a pronunciarse al respecto de ello ni pedir una disculpa a la hoy esposa de Gerardo González. Recordemos que esta no es la primera vez que arremete en su contra, pues anteriormente se burló de su arresto.

YosStop, feliz por su boda y su hijo

La influencer ha unido su vida en matrimonio con Gerardo González B, quien también es el padre de su primer hijo.

Todo parece indicar que Yoseline Hoffman no sabe acerca de este polémico tweet debido a que aún no se ha pronunciado al respecto o quizás solo ha preferido ignorarlo. Eso sí, en redes sociales ya presumió con orgullo las imágenes de su tan esperado enlace nupcial.

Recordemos que su boda con Gerardo Gónzalez llega unas semanas después de que sorprendiera al mundo de las redes sociales con la inesperada noticia de su embarazo, esto debido a que ella dejó en claro más de una vez que ser madre no estaba entre sus planes.

¿Quién es Lizbeth Rodríguez?

Pese a las múltiples polémicas en las que ha estado envuelta, la influencer goza de gran popularidad en las redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Lizbeth Rodriguez es una destacada influencer y creadora de contenidos para YouTube que saltó a la fama tras formar parte del equipo Badabun. Hoy en día no se puede negar que es principalmente conocida por protagonizar diversos escándalos como aquel que estuvo a punto de destruir el romance de JukiLop.

