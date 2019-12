Lizbeth Rodríguez rompe el silencio sobre Badabun ¡Escándalo!

Lizbeth Rodríguez conocida como la “Chica Badabun” ha dado de qué hablar en las redes sociales, pues desde que salió a la luz los abusos que sufrieron algunos de sus compañeros, diversos internautas le han cuestionado a la presentadora lo que opina sobre aquellas revelaciones.

Como recordamos desde que Lizbeth Rodríguez apareció en el escandaloso programa de Badabun “Exponiendo Infieles”, ha recibido críticas de diversos internautas por la forma en que presenta cada episodio, incluso algunas parejas han protagonizados momentos muy lamentables hasta llegar a los golpes.

Tal parece que Lizbeth Rodríguez se ha sentido desconcertada por lo sucedido con Badabun, sin embargo, la presentadora apoya en todo momentos a sus amigos, quienes formaron parte de la polémica empresa.

Ante lo sucedido la “Chica Badabun” mencionó: “No sé, no he ido a la empresa, no sé estoy, como que sientes que estás en una pesadilla y no sabes cuando te vas a despertar, no sé todo está muy raro, desconozco muchas cosas”.

Lizbeth Rodríguez reveló que ella nunca ha tenido algún mal trato por parte de la empresa Badabun, pues la youtuber está acostumbrada a trabajar de una forma muy intensa.

Cabe mencionar que tras el video que compartió Juan de Dios Pantoja en su canal de YouTube junto con algunos ex empleados de Badabun, otros youtubers expresaron su enojo y decepción por parte de la empresa, incluso han renunciado a seguir participando para la creación de videos.

Ante las fuertes revelaciones en contra de Badabun, diversos internautas han opinado al respecto, y han criticado la forma en que aquella empresa ha tratado a sus empleados, pues algunos de ellos han revelado que sufrieron de acoso.